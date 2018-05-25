Жительница Самары погибла при пожаре в квартире на Заводском шоссе 

В Самаре пожар унес жизнь одного человека. Трагедия произошла в четверг, 25 мая, в Промышленном районе. В одной из квартир на Заводском шоссе загорелись домашние вещи. Об этом 63.ru сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
— Огонь охватил площадь 0,5 квадратного метра. На месте работали 22 пожарных и 6 единиц спецтехники, — уточнили в экстренном ведомстве.
Пожар локализовали в 16:52, а полностью потушили в 16:55.
— В результате пожара погибла одна женщина. Сейчас устанавливается ее личность, — пояснили в ГУ МЧС России по Самарской области. — Еще одну местную жительницу, 1960 года рождения, удалось спасти.
Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.