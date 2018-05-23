Ещё
Сильный ветер, дожди и град ожидаются в регионах Сибири
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сильный ветер, дожди и град ожидаются в регионах Сибири 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сильный ветер бушует в среду в регионах Западной и Центральной Сибири, в Алтайском крае идут дожди и град, а в Новосибирске и Томске в ночь на четверг температура опустится ниже нуля. Об этом сообщили ТАСС в Западно-Сибирском управлении гидрометеослужбы.
По данным синоптиков, тепло в сибирские регионы придет только 26 мая, к примеру, Алтайском крае воздух прогреется до 31 градуса. «24 мая ожидается самая холодная ночь: в Новосибирской области — до минус 1 градуса, в Томской — до минус 5 градусов, возможны осадки в виде мокрого снега. Завтра днем на территории всего юго-востока Западной Сибири (Новосибирская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край и Республика Алтай) будут наблюдаться осадки, местам с грозами, ветер умеренный — 5-11 м/с, с порывами до 20 м/с. В Алтайском крае днем 25 мая возможны порывы ветра до 22 м/ с», — уточнили в управлении.
В Омской области Обь-Иртышский гидрометцентр объявил на 23 мая штормовое предупреждение из-за ветра до 26 м/с. По данным ГУ МЧС по региону, в Омске в ночь на среду ветер сорвал крышу с хозяйственной постройки, зафиксировано также несколько обрывов линий электропередачи и падений деревьев на автомобили.
"Жертв и пострадавших нет. В связи с сохраняющейся ветреной погодой мы призываем
соблюдать осторожность, избегать слабозакрепленных конструкций и деревьев", — сообщили ТАСС в ведомстве.
О надвигающемся шторме предупреждает МЧС и жителей Бурятии. 25 и 26 мая на территории республики ожидаются дождь и мокрый снег, усиление ветра до 23 м/с. В Хакасии в среду синоптики обещают ливни с грозами, сильный ветер до 25 м/с и град.
В Алтайском крае штормовое предупреждение действует уже второй день. 23 мая ожидаются сильные дожди, особенно в предгорьях, град, усиление ветра до 22 м/с и грозы. В Барнауле град выпал накануне. В пресс-службе регионального ГУ МЧС отметили, что жалоб и сообщений о повреждениях социальных объектов не поступало.
ТАСС: последние новости
СМИ: умерла одна из трех выживших в авиакатастрофе на Кубе Спасатели ищут с вертолета сборщицу дикоросов, пропавшую в тайге на берегу Байкала Дожди в Дагестане нанесли ущерб 80 га сельхозугодий и повредили около 2 км дорог
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дурак думкой богатеет»: Крым разбил мечты Киева330
Путину сообщили о смерти Дарьи Стариковой76
Появились подробности кровавого убийства на Кубани566
Брифинг Захаровой прерван из-за подозрительного шума49
Мясо и рыба могут исчезнуть с прилавков162
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:51
Шурыгина ополчилась на Бузову
Шоу-бизнес
00:28
В Москве горит гостиница «Измайлово»
Происшествия
00:30
Орлан унёс лису в воздух, борясь за еду
Происшествия
03:41
Приведение запугало девушку в Сербии
Происшествия
02:05
Горожане оценили результат реконструкции на Новом Арбате
Новости Москвы
Брифинг Захаровой прерван из-за подозрительного шума
Политика
07:50
Путину сообщили о смерти Дарьи Стариковой
Политика
00:43
Волочкову пристыдили за вульгарность
Шоу-бизнес
02:40
Эксперта впечатлила стрельба из АК-12
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение