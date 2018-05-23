Сильный ветер, дожди и град ожидаются в регионах Сибири

МОСКВА , 23 мая. / ТАСС /. Сильный ветер бушует в среду в регионах Западной и Центральной Сибири, в Алтайском крае идут дожди и град, а в Новосибирске Томске в ночь на четверг температура опустится ниже нуля. Об этом сообщили ТАСС в Западно-Сибирском управлении гидрометеослужбы.

По данным синоптиков, тепло в сибирские регионы придет только 26 мая, к примеру, Алтайском крае воздух прогреется до 31 градуса. «24 мая ожидается самая холодная ночь: в Новосибирской области — до минус 1 градуса, в Томской — до минус 5 градусов, возможны осадки в виде мокрого снега. Завтра днем на территории всего юго-востока Западной Сибири (Новосибирская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край и Республика Алтай ) будут наблюдаться осадки, местам с грозами, ветер умеренный — 5-11 м/с, с порывами до 20 м/с. В Алтайском крае днем 25 мая возможны порывы ветра до 22 м/ с», — уточнили в управлении.

Омской области Обь-Иртышский гидрометцентр объявил на 23 мая штормовое предупреждение из-за ветра до 26 м/с. По данным ГУ МЧС по региону, в Омске в ночь на среду ветер сорвал крышу с хозяйственной постройки, зафиксировано также несколько обрывов линий электропередачи и падений деревьев на автомобили.

"Жертв и пострадавших нет. В связи с сохраняющейся ветреной погодой мы призываем

соблюдать осторожность, избегать слабозакрепленных конструкций и деревьев", — сообщили ТАСС в ведомстве.

О надвигающемся шторме предупреждает МЧС и жителей Бурятии . 25 и 26 мая на территории республики ожидаются дождь и мокрый снег, усиление ветра до 23 м/с. В Хакасии в среду синоптики обещают ливни с грозами, сильный ветер до 25 м/с и град.