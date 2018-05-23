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Самолет экстренно приземлился в Стригино
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Самолет экстренно приземлился в Стригино 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото предоставлено пресс-службой аэропорта «Стригино»Самолет экстренно приземлился в СтригиноСамолет совершил экстренную посадку в аэропорту «Стригино». Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
22 мая около 12 часов Боинг 737, осуществлявший рейс Москва — Уфа, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде. По предварительной информации, у самолета отказал правый генератор.
На борту самолета находилось 85 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не пострадал.
Вечером того же дня, пассажиры отправились в пункт назначения на резервном воздушном судне.
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