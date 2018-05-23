Дорожные работы ограничат движение на семи федеральных трассах Ленобласти

Движение на семи трассах 47 региона будет ограничено 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

— км 657 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, проливка швов дорожного покрытия битумной мастикой; — км 593 — 674 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, демонтаж, выправка, установка дорожных знаков — км 622 ограничения движения в направлении СПб, закрытие 1-й полосы с 00:00 до 09:00, фрезерование и укладка верхнего слоя а/б покрытия; — км 618 ограничения движения в направлении СПб, закрытие 2-й полосы с 00:00 до 09:00, укладка верхнего слоя а/б покрытия; — км 615-616 ограничения движения в направлении СПб, закрытие 1-й полосы с 08:00 до 20:00, фрезерование а/б покрытия.

— км 17-18 левая сторона ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка превышений НГ в РП.

— км 27-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 08:00, ликвидация деформаций покрытия; — км 34-64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформаций покрытия.

— км 46-54 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформаций покрытия; — км 158 левая сторона, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, уборка наносного грунта из под МБО.

— км 52-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д; — км 73-77 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, заливка трещин а/б покрытия; — км 110-115 ограничение скорости движения в сторону Финляндии с 08:00 до 20:00, заливка трещин а/б покрытия.

— км 21-22 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия; — км 47-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

— км 149-154 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, реконструкция а/д; — км 5-20 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, скашивание травы в полосе отвода; — км 13-16 ограничение скорости движения в обе стороны с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы.