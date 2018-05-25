В Якутии вода ушла из всех домов на реке Лена

"За сутки на реке Лена от воды освободился населенный пункт — Кальвица Кобяйского района. Всего освободилось от воды 67 жилых домов, в которых проживает 97 человек, в том числе16 детей. Все жители вернулись в свои дома, ведутся аварийно-восстановительные работы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пятницу подтопленных населенных пунктов на реке Лена нет.

Вместе с тем отмечается, что на реке Березовка (правый приток реки Колыма) в Среднеколымском районе подтоплен один населенный пункт — Березовка. «В воде 30 дворовых территорий, в которых проживает 179 человек, из них 83 ребенка. Все жильцы заблаговременно отселены на возвышенное место», — сообщает МЧС.

Также на реке Колыма остается подтопленной взлетно-посадочная полоса у поселка Зырянка Верхнеколымского района.