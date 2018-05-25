Ещё
В Якутии вода ушла из всех домов на реке Лена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Якутии вода ушла из всех домов на реке Лена 

РИА Новости 48 минут назад
ХАБАРОВСК, 24 мая — РИА Новости. Последний из подтопленных на реке Лена в Якутии поселков — Кальвица — освободился от воды, однако в бассейне реки Колыма подтопило поселок Березовка, сообщает ГУМЧС России по республике в пятницу.
"За сутки на реке Лена от воды освободился населенный пункт — Кальвица Кобяйского района. Всего освободилось от воды 67 жилых домов, в которых проживает 97 человек, в том числе16 детей. Все жители вернулись в свои дома, ведутся аварийно-восстановительные работы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в пятницу подтопленных населенных пунктов на реке Лена нет.
Вместе с тем отмечается, что на реке Березовка (правый приток реки Колыма) в Среднеколымском районе подтоплен один населенный пункт — Березовка. «В воде 30 дворовых территорий, в которых проживает 179 человек, из них 83 ребенка. Все жильцы заблаговременно отселены на возвышенное место», — сообщает МЧС.
Также на реке Колыма остается подтопленной взлетно-посадочная полоса у поселка Зырянка Верхнеколымского района.
РИА Новости: последние новости
На Кубе нашли обломки разбившегося самолета Сильное землетрясение на Камчатке не привело к разрушениям В Якутии объявили режим ЧС из-за паводка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская С-500 установила рекорд72
«Хватит лгать»: США обвинили РФ в крушении Boeing84
Путин ответил на доклад о крушении Boeing в Донбассе716
«Выступать в России — это как маму обидеть»17
Один из захваченных в Москве заложников погиб142
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
02:48
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Происшествия Статьи
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию о F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение