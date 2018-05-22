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Артем Здунов отдал распоряжение ликвидировать последствия ливня
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Артем Здунов отдал распоряжение ликвидировать последствия ливня 

Mirmol.ru 54 минуты назад
Фото: Mirmol.ru
Артем Здунов отдал распоряжение ликвидировать последствия ливняСовещание во главе с Председателем Правительства РД Артемом Здуновым прошло сегодня в доме Правительства.
Основной темой собрания был вопрос по ликвидации последствий ливневых дождей в Акушинском и Левашинском районах.
Артем Здунов сообщил о выявленных нарушениях на данных территориях — дорогам и сельскому хозяйству нанесен ущерб.
Начальник Главного управления МЧС Дагестана Нариман Казимагамедов пояснил, что ливень не повредил жилые дома и жизнеобеспечение в районах. Однако дорога в нескольких населенных пунктах и сельхозугодия (около 80га) были повреждены.
По итогам обсуждения Председателем Правительства РД были направлены указания организовать всестороннюю помощь со стороны муниципальных образований и ликвидировать последствия природных катаклизмов.
Напомним, 21 мая в Левашинском и Акушинском районах прошел сильный ливень с градом. Жертв, по данным МЧС, нет.
В районах Дагестана прошел сильный ливень с градом
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