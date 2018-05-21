Россию накрыли природные аномалии 

Ураган, песчаные бури, снег и нашествие змей: россияне жалуются на катаклизмы. Так, Краснодарский край накрыло самое настоящее наводнение. Циклон, принесший в Россию дожди с градом, превратил дороги в реки: тысячи автомобилей оказались затоплены. В Ярославской области, напротив, наступило жаркое лето. Из-за температурных скачков в регионе наблюдается нашествие змей. Их можно видеть даже на центральной площади областного центра. В Свердловской области спасатели продолжают разгребать завалы после шквалистого ветра. Порывы достигала 27 метров в секунду. Ураганы не только на Урале — накрыло и Сибирь. В Тюмени погода поменялась так резко, что участников музыкального фестиваля застала врасплох. Теперь к удару стихии готовятся коммунальные службы Приморья. В среду циклон обрушится на Дальний Восток. Ожидается наводнение и порывы ветра со скоростью до 30 метров в секунду.