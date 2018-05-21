Ещё
Россию накрыли природные аномалии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россию накрыли природные аномалии 

Авторадио 49 минут назад
Ураган, песчаные бури, снег и нашествие змей: россияне жалуются на катаклизмы. Так, Краснодарский край накрыло самое настоящее наводнение. Циклон, принесший в Россию дожди с градом, превратил дороги в реки: тысячи автомобилей оказались затоплены. В Ярославской области, напротив, наступило жаркое лето. Из-за температурных скачков в регионе наблюдается нашествие змей. Их можно видеть даже на центральной площади областного центра. В Свердловской области спасатели продолжают разгребать завалы после шквалистого ветра. Порывы достигала 27 метров в секунду. Ураганы не только на Урале — накрыло и Сибирь. В Тюмени погода поменялась так резко, что участников музыкального фестиваля застала врасплох. Теперь к удару стихии готовятся коммунальные службы Приморья. В среду циклон обрушится на Дальний Восток. Ожидается наводнение и порывы ветра со скоростью до 30 метров в секунду.
Авторадио: последние новости
Сильный пожар в десятиэтажке в Южно-Сахалинске На Гавайях объявили красный код авиационной опасности из-за извержения вулкана Природные пожары взяли в огненное кольцо Челябинск
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка115
Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России253
В Марселе люди в масках начали стрелять по людям42
Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов189
В Сети отреагировали на выдвижение гея в мэры Москвы157
Видео
01:18
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
Украина Армия
01:08
Букет Путина вызвал бурную реакцию среди журналисток
Общество
04:24
Без интернета и работы: Серебренникова оставили дома
Общество Статьи
10:47
Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России
Экономика Статьи
00:28
Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов
Политика
03:04
«Прямую линию» с Путиным ждут серьезные изменения
Политика
00:34
Обама нашел новую работу
США В мире
01:21
В МИД высказались о продаже Аляски
Политика
00:50
Путин пошутил про школьную успеваемость
Политика
01:08
Песков прояснил вопрос с цветами Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение