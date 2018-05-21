Катастрофы легких вертолетов в России с 2017 года. Досье 

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 мая 2018 года частный вертолет Aerospatiale SA.342 Gazelle совершил жесткую посадку и сгорел близ слияния рек Шевли и Уды в Хабаровском крае. Летевшие на рыбалку люди успели эвакуироваться из горящей машины, один из них вскоре скончался. Двое пострадавших были вскоре спасены частным вертолетом Ми-2.
Как сообщили в администрации района, скончался Анатолий Ежков 1946 г. р., по предварительной информации, это бывший заместитель директора ФСБ.
Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию катастроф легких вертолетов в России в 2017-2018 годах. С начала прошлого года зафиксировано девять таких случаев (без учета ЧП 20 мая 2018 года), в результате которых погибли и пропали без вести в общей сложности 18 человек.
12 февраля 2017 года вертолет Robinson R66 (регистрационный номер RA-06375) российской компании «АлтайАвиа» потерпел крушение близ мыса Кокши на озере Телецкое (Турочакский район Республики Алтай). На борту находились пять человек, в том числе бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, который в 2009 году выжил в катастрофе Ми-171, разбившегося на Алтае во время браконьерской охоты. Управлял вертолетом известный летчик Дмитрий Ракитский, член экипажа первой российской кругосветной экспедиции на вертолетах. Спасателями были найдены только фрагменты воздушного судна и тело одного из пассажиров.
4 мая 2017 года в 30 км южнее населенного пункта Инзер Белорецкого района Башкирии разбился вертолет Robinson R44 (регистрационный номер RA-04156), принадлежавший ЗАО «Лайт Эйр». Погибли все три человека, находившиеся на борту. Машина осуществляла мониторинг лесопожарной обстановки, крушение она могла потерпеть из-за сложных погодных условий.
5 июля 2017 года частный вертолет Bell 206B (регистрационный номер RA-01625, арендатор — ООО АУЦ «Бумеранг») совершил жесткую посадку в Окинском районе Республики Бурятия. На борту находились два человека, один из них в результате полученных ранений скончался. Воздушное судно получило значительные повреждения.
21 августа 2017 года легкий вертолет Robinson R66 (регистрационный номер RA-05750), принадлежавший ООО «Блэквуд шиппинг» и выполнявший полет из Анапы в Абрау-Дюрсо, столкнулся с горой близ поселка Малый Утриш (Анапский район, Краснодарский край). Погиб пилот.
6 ноября 2017 года легкий многоцелевой вертолет Bell 407 (бортовой номер RA-01927) ООО «Басма», следовавший из Казани на горнолыжный курорт «Свияжские холмы» (деревня Савино, Татарстан), чтобы забрать группу отдыхающих, потерпел крушение вблизи населенного пункта Иннополис в Верхнеуслонском районе Татарстана. На борту находился только пилот, он погиб.
28 ноября 2017 года вертолет Eurocopter EC120 (регистрационный номер RA-07226) компании «Сталь-М» потерпел крушение близ поселка Шиновка в Кирсановском районе Тамбовской области. Погибли два человека — пилот и пассажир.
5 декабря 2017 года легкий вертолет марки Robinson R44 (регистрационный номер RA-04308) российской авиакомпании «Баркол» потерпел крушение в 5 км северо-восточнее населенного пункта Дубовая Балка (Андроповский район Ставропольского края). В результате погибли два человека — 52-летний пилот Борис Бароев и 49-летний пассажир, сотрудник компании «Черномортранснефть» Дмитрий Стоюшкин. Вылетевшее с площадки «Подкумок» в город Георгиевске воздушное судно совершало плановый облет трубопровода. По сообщению Карачаево-Черкесской транспортной прокуратуры, в числе возможных причин крушения рассматриваются отказ техники, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия.
7 декабря 2017 года частный легкий вертолет Eurocopter AS350 (регистрационный номер RA-07277), следовавший из Братска (Иркутская область) в поселок Чистый, пропал в районе Братского водохранилища. На борту находились два человека — пилот и пассажир. 11 декабря 2017 года поисковый вертолет обнаружил на льду в месте предполагаемой катастрофы детали несущего винта летательного аппарата и масляные пятна. 12 декабря в водохранилище на глубине 65 м телеуправляемый подводный аппарат обнаружил основную часть фюзеляжа вертолета с телом пилота в кабине.
5 апреля 2018 года в Шпаковском районе Ставропольского края легкий вертолет Ми-2, опылявший сельхозугодья в 8 км западнее станицы Новомарьевской, из-за отказа двигателя совершил жесткую посадку и загорелся. На борту находился один пилот, он получил обширные ожоги, был госпитализирован в тяжелом состоянии и позднее скончался в больнице. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что Ми-2 не был зарегистрирован, заявка на полет не подавалась.