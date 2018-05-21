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«Адмирал Владимирский» прибыл в Мессину для участия в памятных мероприятиях
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«Адмирал Владимирский» прибыл в Мессину для участия в памятных мероприятиях 

РИА Новости 28 минут назад
МЕССИНА (Италия), 21 мая — РИА Новости. Океанографическое судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» прибыло в итальянский порт Мессина на острове Сицилия, где примет участие в мероприятиях, посвященных 110-й годовщине оказания русскими моряками помощи жителям города после землетрясения, сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Океанографическое исследовательское судно ВМФ России ОИС «Адмирал Владимирский» прибыло в сицилийский порт Мессина (Италия), где примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 110-й годовщине оказания экипажами кораблей практической эскадры Российского флота под командованием контр-адмирала Владимира Литвинова, помощи жителям Мессины, пострадавшим в результате разрушительного землетрясения 1908 года", — говорится в сообщении.
Как добавили в Минобороны, основным мероприятием визита судна в итальянский порт станет участие 24 мая экипажа в церемонии возложения венков к памятнику российским морякам, которые принимали участие в ликвидации последствий землетрясения в Мессинском проливе в 1908 году и в спасении гражданского населения итальянского города Мессина. Визит судна в Мессину продлится до 26 мая.
Кроме того, в рамках визита запланировано посещение экипажем судна достопримечательностей городов Мессина и Таормина, собора Девы Марии, регионального музея.
Прибытие судна «Адмирал Владимирский» в порт Мессина на Сицилии
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