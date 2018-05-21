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Рейс из Петербурга в Симферополь вылетел с задержкой по техническим причинам
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Рейс из Петербурга в Симферополь вылетел с задержкой по техническим причинам 

ТАСС 28 минут назад
Фото: Главный региональный
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании «Россия» вылетел из петербургского аэропорта Пулково в Симферополь с задержкой почти в три часа по техническим причинам, сообщили в понедельник ТАСС в авиакомпании.
Ранее в некоторых СМИ со ссылкой на очевидцев появилась информация об отмене рейса из-за технической неисправности самолета и возврате пассажиров в терминал аэропорта, однако в авиакомпании опровергли данную информацию.
"Рейс не отменяли, самолет задержался по техническим причинам, сейчас он уже вылетел", — сказали в авиакомпании.
Согласно онлайн-табло Пулково, рейс №6891 из Петербурга в Симферополь должен был вылететь в 07:05 мск. Фактическое время вылета значится как 09:44 мск.
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