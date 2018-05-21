Рейс из Петербурга в Симферополь вылетел с задержкой по техническим причинам

Ранее в некоторых СМИ со ссылкой на очевидцев появилась информация об отмене рейса из-за технической неисправности самолета и возврате пассажиров в терминал аэропорта, однако в авиакомпании опровергли данную информацию.

"Рейс не отменяли, самолет задержался по техническим причинам, сейчас он уже вылетел", — сказали в авиакомпании.

Согласно онлайн-табло Пулково, рейс №6891 из Петербурга в Симферополь должен был вылететь в 07:05 мск. Фактическое время вылета значится как 09:44 мск.