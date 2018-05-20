На Гавайях из-за извержения вулкана пострадал человек

Лава извергающегося на Гавайях вулкана Килауэа задела местного жителя, он госпитализирован, сообщает телеканал Hawaii News Now со ссылкой на местные власти.

Как сообщила официальный представитель округа Гавайи Джанет Снайдер, мужчина находится на третьем этаже своего дома, на балконе, когда брызги от лавы попали ему в ногу.

"Лава попала в районе голени, часть его ноги, с этого места вниз, повреждена", — добавила она. По ее словам, мужчину доставили в больницу с серьезной травмой. Как отмечают СМИ, это первый пострадавший в результате продолжающегося извержения вулкана на Гавайях.

Ранее сообщалось, что вулкан на Гавайях продолжает извергаться и выбрасывать в атмосферу пепел на 9 тысяч метров вверх. Эксперты предупреждают, что извержение вулкана может растянуться на многие недели. Помимо пепла в атмосферу также выбрасываются токсичные газы, опасные для здоровья.

Как пишет издание USA Today, жители острова, чьи дома были уничтожены, а районы заполнены лавой, смогут вернуться и заняться восстановлением жилищ только после того, как вулкан остынет, что может произойти нескоро. Данных о том, когда потоки лавы могут замедлить свое движение, пока нет. Однако не все жители оказались напуганы природной стихией. Так, в соцсетях стали популярны фотографии с людьми, играющими в гольф, на фоне извергающего лаву и пепел вулкана.

Ранее власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа. СМИ сообщали, что распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек. Позднее стало известно, что потоки лавы уничтожили по меньшей мере 30 домов. Президент США Дональд Трамп объявил островной штат в Тихом океане зоной бедствия в связи с извержением вулкана Килауэа.

Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается в традиционных верованиях местом обитания Пеле — гавайской богини вулканов.