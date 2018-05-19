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Меркель направила телеграмму с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой на Кубе
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Меркель направила телеграмму с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой на Кубе 

ТАСС 38 минут назад
БЕРЛИН, 19 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования главе Государственного совета и Совета министров Кубы Мигелю Диас-Канелю, а также кубинскому народу в связи с крушением пассажирского самолета. Об этом сообщила в субботу пресс-служба германского кабмина.
"Выражаю сочувствие вам и вашей стране. Соболезную жертвам и их семьям. Пострадавшим желаю скорого выздоровления", — говорится в тексте телеграммы.
Пассажирский Boeing-737 разбился в пятницу практически сразу после вылета из международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин, на его борту находились более 100 человек. Почти все они погибли. Самолет упал в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны.
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