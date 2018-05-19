Меркель направила телеграмму с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой на Кубе

БЕРЛИН, 19 мая. / ТАСС /. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования главе Государственного совета и Совета министров Кубы Мигелю Диас-Канелю, а также кубинскому народу в связи с крушением пассажирского самолета. Об этом сообщила в субботу пресс-служба германского кабмина.

"Выражаю сочувствие вам и вашей стране. Соболезную жертвам и их семьям. Пострадавшим желаю скорого выздоровления", — говорится в тексте телеграммы.

Пассажирский Boeing-737 разбился в пятницу практически сразу после вылета из международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин, на его борту находились более 100 человек. Почти все они погибли. Самолет упал в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны.