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Лукашенко выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе
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Лукашенко выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе 

РИА Новости 47 минут назад
МИНСК, 19 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнование председателю Госсовета и Совета министров Кубы Мигелю Диасу-Канелю в связи с крушением пассажирского самолета возле международного аэропорта Гаваны, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
В пятницу на Кубе потерпел крушение пассажирский самолет Boeing, на борту которого было 110 человек, включая членов экипажа, три человека выжили, остальные погибли.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование председателю государственного совета и совета министров Кубы Мигелю Диасу-Канелю в связи с крушением пассажирского самолета возле международного аэропорта Гаваны", — говорится в сообщении.
Глава белорусского государства отметил, что в Белоруссии известие о многочисленных человеческих жертвах в результате этой авиакатастрофы восприняли с большой болью и скорбью.
"Лукашенко также выразил искренние соболезнования и передал слова поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", — добавили в пресс-службе.
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