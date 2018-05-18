Путин соболезнует в связи с катастрофой самолета на Кубе 

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования председателю Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета в аэропорту Гаваны, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
"Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кому удалось выжить в этой катастрофе", — говорится в сообщении пресс-службы.