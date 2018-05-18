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Путин соболезнует в связи с катастрофой самолета на Кубе
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Путин соболезнует в связи с катастрофой самолета на Кубе 

ТАСС 10 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования председателю Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета в аэропорту Гаваны, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
"Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кому удалось выжить в этой катастрофе", — говорится в сообщении пресс-службы.
ТАСС: последние новости
На Кубе объявлен национальный траур по жертвам авиакатастрофы Reuters: один из выживших при крушении самолета на Кубе скончался в больнице Консульство: информации о россиянах на борту разбившегося на Кубе самолета нет
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