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Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе
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Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе 

ТВ Центр 10 часов назад
Фото: ТВ Центр
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями председателю Государственного совета и Совета министров Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи крушением Boeing 737 в аэропорту Гаваны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кому удалось выжить в этой катастрофе", — говорится в сообщении.
Boeing 737 потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Хосе Марти в Гаване. На его борту находились 104 пассажира и девять членов экипажа. Источники сообщили о трех выживших в результате катастрофы. Также сообщалось, что один из пострадавших умер в больнице.
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Источник сообщил о выживших в авиакатастрофе на Кубе Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе На Кубе разбился самолет со 100 пассажирами на борту
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