Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями председателю Государственного совета и Совета министров Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи крушением Boeing 737 в аэропорту Гаваны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кому удалось выжить в этой катастрофе", — говорится в сообщении.

Boeing 737 потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Хосе Марти в Гаване. На его борту находились 104 пассажира и девять членов экипажа. Источники сообщили о трех выживших в результате катастрофы. Также сообщалось, что один из пострадавших умер в больнице.