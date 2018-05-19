Более 40 человек эвакуировали из горевшей больницы в Кондопоге в Карелии 

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в больнице карельского города Кондопога, пострадавших и погибших нет. Из здания эвакуировали 43 человека, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Карелии.
По данным ведомства, возгорание произошло поздним вечером 18 мая.
"Из Кондопожской центральной районной больницы были эвакуированы 43 человека, из них семеро детей. Пострадавших и погибших в результате пожара нет", — сказала представитель пресс-службы Анастасия Миронова.
К 23:20 мск 18 мая пожар ликвидировали, добавил она.