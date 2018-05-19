Ещё
Более 40 человек эвакуировали из горевшей больницы в Кондопоге в Карелии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 40 человек эвакуировали из горевшей больницы в Кондопоге в Карелии 

ТАСС 1 час назад
ПЕТРОЗАВОДСК, 19 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в больнице карельского города Кондопога, пострадавших и погибших нет. Из здания эвакуировали 43 человека, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Карелии.
По данным ведомства, возгорание произошло поздним вечером 18 мая.
"Из Кондопожской центральной районной больницы были эвакуированы 43 человека, из них семеро детей. Пострадавших и погибших в результате пожара нет", — сказала представитель пресс-службы Анастасия Миронова.
К 23:20 мск 18 мая пожар ликвидировали, добавил она.
ТАСС: последние новости
У посольства РФ нет данных, что на борту упавшего на Кубе лайнера могли быть россияне CNN: самолет Boeing 737 разбился при взлете в аэропорту Гаваны В Польше проведена последняя эксгумация останков жертв крушения под Смоленском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты подробности крушения самолета на Кубе3
Появились новые данные о пассажирах Boeing 73712
Скончался отец Ксении Бородиной78
В авиакатастрофе на Кубе есть выжившие50
Украина меняет статус Крыма22
Видео
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение