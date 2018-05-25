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Найден второй черный ящик разбившегося на Кубе Boeing
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Найден второй черный ящик разбившегося на Кубе Boeing 737 

ТАСС 1 час назад
Фото: © AP Photo/Desmond Boylan
Второй бортовой самописец был обнаружен на месте крушения на Кубе самолета Boeing 737. Об этом сообщил в четверг в эфире кубинского телевидения президент Института гражданской авиации Армандо Лопес.
"Нам удалось найти второй черный ящик самолета", — сказал Лопес, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы. В каком состоянии находится самописец, он не уточнил.
Boeing 737 разбился 18 мая практически сразу после вылета из аэропорта кубинской столицы имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин. В авиакатастрофе погибли 111 человек, в том числе пять детей и 11 иностранцев.
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