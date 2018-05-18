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СМИ: возле аэропорта города Хама в Сирии произошло несколько взрывов
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СМИ: возле аэропорта города Хама в Сирии произошло несколько взрывов
ТАСС
30 минут назад
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МОСКВА
, 18 мая. /
ТАСС
/. Звуки нескольких взрывов были слышны в пятницу близ аэропорта в сирийском городе Хама.
Об сообщает
телеканал Sky News
Arabia.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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