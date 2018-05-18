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СМИ: возле аэропорта города Хама в Сирии произошло несколько взрывов
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СМИ: возле аэропорта города Хама в Сирии произошло несколько взрывов 

ТАСС 30 минут назад
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Звуки нескольких взрывов были слышны в пятницу близ аэропорта в сирийском городе Хама.
Об сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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