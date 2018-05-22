Синоптики пригрозили уральцам заморозками и ураганами

В ближайшие несколько дней на Среднем Урале снова будет свирепствовать ураган. Кроме того, синоптики пригрозили уральцам ночными заморозками, об этом сообщает во вторник, 22 мая, «АиФ-Урал»

Заморозки до -3 градусов ожидаются ночью 23 мая в Свердловской области . Об этом сообщает Уралгидромет. Кроме того, синоптики вновь пригрозили свердловчанам сильными ветрами. Так, ураган разыграется на Среднем Урале уже сегодня. В региональном ГУ МЧС предупреждают, что порывы ветра будут достигать 25 м/с и выше.

Также сильные ветра ожидаются на Среднем Урале в ближайшие несколько дней. Так, по прогнозам синоптиков, в среду 23 мая в регионе ожидается северо-западный и западный ветер 4-9 м/с, днем возможны порывы до 14 м/с. При этом температура воздуха составит 20-25 градусов выше нуля.

В четверг, 24 мая, ветер усилится, при этом станет чуть прохладнее. Ветер будет дуть западный с переходом на северный — 6-11 м/с, днем при грозе возможны порывы до 16-21 м/с. Столбики термометров днем поднимутся до 16-21 градуса тепла.

В пятницу, 25 мая, погода окончательно испортится. Днем в Свердловской области ожидается 8-13 градусов тепла, ветер будет дуть северный и северо-восточный — 5-10 м/с, на юге ожидаются порывы до 15-20 м/с.

По данным Гисметео, самые сильные ветра на Среднем Урале ожидаются вечером 22 мая, днем 23 мая и 24 мая — после полудня.