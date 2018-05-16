11 участков дорог в Подмосковье отремонтировали после голосования на портале «Добродел»

Подмосковье уже отремонтировали 11 участков автодорог, выбранных жителями в ходе голосования на портале «Добродел», всего в плане на этот год ремонт более 630 участков дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

ГБУ «Мосавтодор» и подрядные организации проводят ремонт участков автодорог, за которые проголосовали жители на портале «Добродел».

«Дорожные службы Подмосковья в этом году приступили к ремонту автодорог раньше обычного — уже в конце апреля. В приоритетном порядке также ремонтируются дороги, за которые голосовали жители на портале «Добродел». Так, уже завершен ремонт асфальтобетонного покрытия на 11 участках дорог общей протяженностью более 12 километров», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков

В частности, замену асфальтобетонного покрытия завершили в Высоковске , где отремонтирована улица Владыкина с 0 по 0,8 километр; в Оболенске Серпуховского района на кольцевой развязке с 0 по 0,2 километр; в Подольске на дороге ММК — Толбино с 0 по 0,6 километр; в Воскресенском районе на участке дороги Соболево — Цюрупа — Конобеево — Барановское — Левычино с 0 по 1,4 километр.

Ремонт завершился в Егорьевске на дороге Егорьевск — Кукшево с 0 по 1,5 километр, в Коломне на улице Астахова (участок 3) с 0,2 по 1 километр, в Орехово-Зуеве на дороге Орехово-Зуево — Федорово — Красная Дубрава — Демихово с 2,9 по 4,3 километр, в Луховицах на дороге Луховицы — Зарайск — Д-1 с 0 по 0,4 километр, в Озерах на участке Коломна — Озеры — Большое Уварово с 0,5 по 2,5 километр, в Раменском районе на участке Раменское — Донино — Рыбхоз с 0 по 1,7 километр, в Раменском на улице Электрификации с 0,8 по 1,7 километр. Сейчас здесь ведут работы по устройству обочин.

В настоящее время работы по устройству дорожного полотна проводят на более чем 20 участках в 19 муниципалитетах, в том числе работы ведутся в городских округах Клин , Подольск, Орехово-Зуево, Зарайск, Лобня , в Щелковском, Талдомском и Раменском районах.

В 2018 году программа ремонта дорог Московской области формировалась с учетом предложений жителей на портале «Добродел». По итогам народного голосования включены в план ремонта свыше 630 участков дорог общей протяженностью 860 километров, в том числе 170 участков на региональной сети общей протяженностью более 540 километров. При этом объем ремонта в 2018 году по голосованию на портале «Добродел» увеличился в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом.