Россия ответила на вопрос о сбившей MH17 ракете

Ракета, которая в июле 2014 года сбила над Донбассом малайзийский лайнер Boeing, России не принадлежала, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Повторяю, там несколько версий, в том числе и версия, что это ракета украинской армии, и самолет, и так далее. Но повторяю, нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов", — сказал глава государства.

Путин указал на то, что российская сторона к расследованию не допущена, а аргументы, предлагаемые Москвой , международная следственная комиссия не принимает — поэтому у России нет оснований полностью доверять результатам этого расследования.

Президент также напомнил, что Украина в день катастрофы не выполнила обязательства по закрытию своего воздушного пространства, где шли боевые действия — тогда как такое обязательство предусмотрено международными нормами.

Путин отметил, что и до этого были похожие трагические случаи, связанные с Украиной, напомнив о том, что украинские ПВО сбили над Черным морем в 2001 году российский самолет Ту-154, который летел из Тель-Авива в Новосибирск

При этом Киев не признал вины.

"Потом все-таки согласились, но компенсацию так и не выплатили", — сказал президент.

"А что касается вот этого конкретно трагического случая, мы хотели бы проявить полноценное участие в расследовании", — отметил глава государства.

Заявление следственной группы

Международная следственная группа (JIT) в четверг представила промежуточные результаты расследования причин трагедии на востоке Украины в июле 2014 года.

Эксперты из Нидерландов заявили, что сбивший самолет комплекс "Бук" принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде, которая расположена в Курске . В качестве доказательства они предъявили обшивку двигателя ракеты ЗРК.

Крушение MH17

Малайзийский пассажирский самолет Boeing 777, который выполнял рейс MH17 из Амстердама Куала-Лумпур , 17 июля 2014 года разбился на востоке Украины. На борту воздушного судна были 298 человек, все они погибли.

Киев обвинили в катастрофе донецких ополченцев, те заявили, что у них не было средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

Международная следственная группа утверждает, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", который поразил самолет, якобы доставили из России, а потом вернули обратно.

Россия заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны лишь на полученной от Киева информации.