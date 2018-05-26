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Россия ответила на вопрос о сбившей MH17 ракете
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Россия ответила на вопрос о сбившей MH17 ракете 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ракета, которая в июле 2014 года сбила над Донбассом малайзийский лайнер Boeing, России не принадлежала, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"Повторяю, там несколько версий, в том числе и версия, что это ракета украинской армии, и самолет, и так далее. Но повторяю, нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов", — сказал глава государства.
Путин указал на то, что российская сторона к расследованию не допущена, а аргументы, предлагаемые Москвой, международная следственная комиссия не принимает — поэтому у России нет оснований полностью доверять результатам этого расследования.
Президент также напомнил, что Украина в день катастрофы не выполнила обязательства по закрытию своего воздушного пространства, где шли боевые действия — тогда как такое обязательство предусмотрено международными нормами.
Путин отметил, что и до этого были похожие трагические случаи, связанные с Украиной, напомнив о том, что украинские ПВО сбили над Черным морем в 2001 году российский самолет Ту-154, который летел из Тель-Авива в Новосибирск.
При этом Киев не признал вины.
"Потом все-таки согласились, но компенсацию так и не выплатили", — сказал президент.
"А что касается вот этого конкретно трагического случая, мы хотели бы проявить полноценное участие в расследовании", — отметил глава государства.

Заявление следственной группы

Международная следственная группа (JIT) в четверг представила промежуточные результаты расследования причин трагедии на востоке Украины в июле 2014 года.
Эксперты из Нидерландов заявили, что сбивший самолет комплекс "Бук" принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде, которая расположена в Курске. В качестве доказательства они предъявили обшивку двигателя ракеты ЗРК.

Крушение MH17

Малайзийский пассажирский самолет Boeing 777, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года разбился на востоке Украины. На борту воздушного судна были 298 человек, все они погибли.
Киев обвинили в катастрофе донецких ополченцев, те заявили, что у них не было средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Международная следственная группа утверждает, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", который поразил самолет, якобы доставили из России, а потом вернули обратно.
Россия заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны лишь на полученной от Киева информации.
Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", который является ведущим предприятием по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что самолет был сбит с территории, контролировавшейся ВСУ.
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