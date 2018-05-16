Ещё
В аэропорту Якутска началась реконструкция взлетно-посадочной полосы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В аэропорту Якутска началась реконструкция взлетно-посадочной полосы 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
В настоящее время на аэродроме начались первые работы по нанесению специальной разметки. Затем на ремонт закроют около 970 м взлетно-посадочной полосы (ВПП). Первый этап реконструкции продлится до октября, после чего работы будут приостановлены на зимний период, они возобновятся в мае 2019 года.
«Пассажирам беспокоиться не стоит, ход реконструкции они не заметят, неудобств не возникнет. Все воздушные суда в этом году будут летать так же, как обычно, несмотря на то, что часть полосы уже закрыта», — заверил гендиректор АО «Аэропорт Якутск» Николай Местников.
Общая длина взлетно-посадочной полосы составляет около 3,4 км. С учетом плана ремонта на текущий год для безопасности полетов заложен резерв в 180 м (свободная зона). Полеты будут осуществляться без ограничений на участке в 2,2 км.
Одновременно намечены работы по технологическому удлинению полосы на 200 м в сторону Якутска, оборудованию ВПП дневной и ночной маркировкой. Также по плану предстоит ремонт двух рулежных дорожек, при этом маршрут руления будет пролегать через одну дорожку РД-D длиной 1,4 км. На времени обслуживания самолетов и расписании рейсов это не скажется, уточняют в аэропорту.
Следующий участок ВПП (1,6 км) планируется ввести в эксплуатацию в сентябре следующего года. А уже с весны 2020 года, после установки оборудованного пандуса между двумя участками взлетно-посадочной полосы, она будет эксплуатироваться на полную длину.
Реализация проекта по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Госзаказчик проекта — Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), заказчиком-застройщиком выступает ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».
РЖД-Партнер: последние новости
Минтранс оценил стоимость моста на Сахалин Путин пообещал продолжать реализацию масштабных инфраструктурных проектов по всей стране Цена единого билета в Крым с переходом в 2019 году к автоперевозкам по мосту не изменится
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобовое стекло самолёта загорелось в полете5
Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза247
В заброшенном морге Москвы нашли останки17
Москва направила Киеву две ноты64
Боец «Азова» объяснил отказ пожать руку Порошенко31
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:04
Пока вы спали: Украина поборет Крымский мост разумом
Общество
00:18
«Ледяная пещера» откроется для посетителей «Зарядья»
Новости Москвы
03:21
Москва направила Киеву две ноты
Политика Украина
01:52
ФСБ опубликовала видео с задержанного украинского судна
Происшествия
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
01:22
В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Общество Новости Москвы
13:01
Кремль пригрозил Киеву ответом на действия СБУ
Политика
01:18
Госдума случайно поставила Европе ультиматум
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение