В аэропорту Якутска началась реконструкция взлетно-посадочной полосы

В настоящее время на аэродроме начались первые работы по нанесению специальной разметки. Затем на ремонт закроют около 970 м взлетно-посадочной полосы (ВПП). Первый этап реконструкции продлится до октября, после чего работы будут приостановлены на зимний период, они возобновятся в мае 2019 года.

«Пассажирам беспокоиться не стоит, ход реконструкции они не заметят, неудобств не возникнет. Все воздушные суда в этом году будут летать так же, как обычно, несмотря на то, что часть полосы уже закрыта», — заверил гендиректор АО «Аэропорт Якутск» Николай Местников.

Общая длина взлетно-посадочной полосы составляет около 3,4 км. С учетом плана ремонта на текущий год для безопасности полетов заложен резерв в 180 м (свободная зона). Полеты будут осуществляться без ограничений на участке в 2,2 км.

Одновременно намечены работы по технологическому удлинению полосы на 200 м в сторону Якутска , оборудованию ВПП дневной и ночной маркировкой. Также по плану предстоит ремонт двух рулежных дорожек, при этом маршрут руления будет пролегать через одну дорожку РД-D длиной 1,4 км. На времени обслуживания самолетов и расписании рейсов это не скажется, уточняют в аэропорту.

Следующий участок ВПП (1,6 км) планируется ввести в эксплуатацию в сентябре следующего года. А уже с весны 2020 года, после установки оборудованного пандуса между двумя участками взлетно-посадочной полосы, она будет эксплуатироваться на полную длину.