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В Челябинской области ликвидировали пожар в деревне Анфалово
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В Челябинской области ликвидировали пожар в деревне Анфалово 

ТАСС 38 минут назад
ТАСС, 15 мая. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в деревне Анфалово Челябинской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
"Проливка завершена, пожар полностью потушен", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе также пояснили, что в последние дни для тушения пожаров и защиты населенных пунктов на Южном Урале активно применяется авиация ведомства. «Сегодня вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС после дозаправки в Челябинском аэропорту направился в Пластовский район, где сейчас объединенная группировка сил борется с крупным лесным пожаром. По пути следования от коллег поступило срочное сообщение о серьезном природном пожаре, угрожающем населенному пункту Анфалово Красноармейского района.
Было совершено семь многотонных сливов воды на кромку пожара, общими усилиями населенный пункт [66 домовладений], буквально окруженный высокой сухой растительностью, удалось отстоять с минимальными потерями», — сообщили там.
Ранее ТАСС сообщал, что несколько домов во вторник загорелись в деревне Анфалово Красноармейского района. Пожар возник в частном жилом доме, затем огонь перекинулся на другой частный дом и два строящихся. В 16:12 по местному времени (14:12 мск) произошла ликвидация открытого горения на площади 200 кв. м. Горел один жилой дом, в котором проживал один человек, три дома нежилые были — их отстояли. Начальник пресс-службы регионального главка МЧС отметил, что причиной пожара мог стать пал травы.
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