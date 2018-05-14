Ещё
Ростуризм призвал находящихся в Индонезии россиян соблюдать меры личной предосторожности после терактов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростуризм призвал находящихся в Индонезии россиян соблюдать меры личной предосторожности после терактов 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Ростуризм после терактов в двух городах Индонезии призвал находящихся там российских туристов соблюдать меры личной предосторожности и следовать указаниям местных властей. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.
«Федеральное агентство по туризму призывает российских туристов, находящихся в Индонезии, соблюдать меры личной предосторожности и следовать указаниям местных властей», — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе Ростуризма Агентству городских новостей «Москва» сообщили, что Ростуризм находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД и выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в Сурабае и Сидоарджо.
По сообщениям СМИ, 13 и 14 мая в Индонезии прошла серия терактов. В воскресенье в городе Сурабая произошли взрывы в трех церквях, по различным данным, погибли от 11 до 17 человек и еще около 40 людей получили ранения. В понедельник террористы также напали на полицейский участок в Сурабае, взрыв унес жизни семи человек. Еще одно взрывное устройство сдетанировало в понедельник около полицейского участка в городе Сидоарджо — о пострадавших пока ничего неизвестно. Инциденты связывают с исламистскими группировками.
Агентство «Москва»: последние новости
Ростуризм выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в результате терактов в Индонезии Строительство подземного пешеходного перехода на ж/д станции в Солнечногорске начнется в июле Один человек пострадал в результате пожара в квартире в Электростали
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия взяла Европу «на понт»250
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева65
В Москве жестоко избили белорусскую певицу189
Звезда «Брата-2» госпитализирован13
У звезды «Ворониных» нашли рак29
Видео
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
01:00
Россию предупредили об изоляции
В мире
00:43
Силуанов рассказал о повышении НДФЛ
Личный счет Люди
03:34
Появилось видео тестового проезда по Крымскому мосту
Общество
04:39
«Бессмертный полк» открыл новые «фронты» за рубежом
Общество Статьи
00:58
В Москве жестоко избили белорусскую певицу
Шоу-бизнес Происшествия
03:26
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
03:14
Самойлова выступила с покаянием
Шоу-бизнес Статьи
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
04:21
В Москве 14 мая ожидается до +27 °С
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение