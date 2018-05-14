Ростуризм призвал находящихся в Индонезии россиян соблюдать меры личной предосторожности после терактов

Ростуризм после терактов в двух городах Индонезии призвал находящихся там российских туристов соблюдать меры личной предосторожности и следовать указаниям местных властей. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

«Федеральное агентство по туризму призывает российских туристов, находящихся в Индонезии, соблюдать меры личной предосторожности и следовать указаниям местных властей», — говорится в сообщении.

По сообщениям СМИ, 13 и 14 мая в Индонезии прошла серия терактов. В воскресенье в городе Сурабая произошли взрывы в трех церквях, по различным данным, погибли от 11 до 17 человек и еще около 40 людей получили ранения. В понедельник террористы также напали на полицейский участок в Сурабае, взрыв унес жизни семи человек. Еще одно взрывное устройство сдетанировало в понедельник около полицейского участка в городе Сидоарджо — о пострадавших пока ничего неизвестно. Инциденты связывают с исламистскими группировками.