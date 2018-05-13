Более 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах в воскресенье

«Шереметьево» и В московских аэропортах «Домодедово» «Внуково» днем в воскресенье отменили и задержали свыше 20 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во «Внукове» задержаны два рейса, в «Домодедове» — восемь рейсов задержаны, один отменен, в «Шереметьеве» задержали 14 рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» задержан один рейс, отмененных нет.

Солнечная погода без осадков ожидается в Москве Подмосковье в воскресенье, воздух днем прогреется до плюс 25 градусов. Ветер будет восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормального.

В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды на воскресенье из-за высокой пожароопасности.