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Японская НКО повезет школьников из пострадавшей Фукусимы на ЧМ-2018 в Россию
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Японская НКО повезет школьников из пострадавшей Фукусимы на ЧМ-2018 в Россию 

ТАСС 28 минут назад
ТОКИО, 13 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японская некоммерческая организация (НКО) Smile for Nippon организует поездку на чемпионат мира по футболу в Россию для трех школьников из префектуры Фукусима, пострадавшей от землетрясения и цунами 2011 года, приведших к аварии на атомной станции. Церемония, посвященная предстоящей поездке, прошла в воскресенье в городе Фукусима.
"Наша главная цель — подарить надежду и радость детям из префектуры Фукусима, которая до сих пор переживает нелегкие времена", — рассказал по телефону корреспонденту ТАСС учредитель НКО Хирокадзу Цунода. Четыре года назад Smile for Nippon уже организовывала поездку для школьников из пострадавших регионов на чемпионат мира по футболу в Бразилии. В ходе торжественной церемонии представитель генерального консульства РФ в Ниигате также вручил детям плюшевые игрушки Забиваки — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года.
"Поездка в Россию станет для этих детей не только возможностью насладиться футбольным первенством, но и позволит лучше узнать саму Россию, которая является ближайшим соседом Японии", — отметил также Цунода. В то же время учредитель НКО признался, что организация такой серьезной поездки станет для Smile for Nippon, скорее всего, последней, поскольку сбор средств в этот раз шел сложно. В Россию на чемпионат мира в рамках этой программы поедут два мальчика и одна девочка — ученики средней школы.
Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла 11 марта 2011 года, когда после удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района. Сейчас на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
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