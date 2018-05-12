Эксклюзив: «Меня поразило прощание» — руководитель отряда российских спасателей в зоне разрушительного землетрясения 2008 года в Китае С. Салов

Москва , 12 мая / Синьхуа / — «Меня поразило прощание… Было ощущение, что город опустел… А вот когда мы уезжали, вдруг откуда-то появилось множество людей. Нас так тепло провожали», — заявил в эксклюзивном интервью корр. Синьхуа Сергей Салов, руководитель отряда российских спасателей, работавших в зоне разрушительного землетрясения в 2008 году в китайской провинции Сычуань. Тогда он был директором департамента оперативного управления МЧС РФ

Десять лет назад, 12 мая 2008 года, в уезде Вэньчуань провинции Сычуань произошло мощное землетрясение, которое повлекло за собой огромные жертвы и серьезный материальный ущерб. В критический момент правительство и народ России оказали китайскому народу сильную поддержку. Россия первой из стран мира доставила в зону землетрясения гуманитарные грузы и направила туда спасательный и медицинский отряды.

"Мы приехали в город Вэньчуань на пятые сутки после землетрясения. Разрушения были ужасные. Особенно страшным было то, что здания не просто разрушались, они как бы складывались. Это значит, что людям было очень тяжело выжить, и очень трудно было доставать из-под развалин выживших… Мы после прибытия пошли на разведку. По нашей тактике, после прибытия в район чрезвычайной ситуации мы сразу связываемся с людьми — теми, кто остался жив, кто был свидетелем произошедшего. Настроение у людей было ужасное. Многие были в шоке, было много погибших. Мы поговорили с выжившими соседями, кого удалось обнаружить. И один из мужчин нам сказал: всех своих соседей видел — кто-то выжил, кто-то ранен, кто-то погиб, и этих людей уже увезли, а вот одной женщины он после землетрясения не видел", — рассказал С. Салов.

Он вспоминает, как российские спасатели нашли выжившую женщину, которая была придавлена обломками и пролежала так более пяти суток. «Наши спасатели с кинологом и специально обученной собакой пошли осматривать развалины, и в одном месте собака села. Это означало, что под развалинами есть кто-то живой. Там были бетонные перекрытия, и чтобы проникнуть ниже, надо было долбить бетонную плиту. Начали очень осторожно долбить. После каждых нескольких минут работы останавливались и прослушивали — не доносятся ли стоны или какие-то звуки. Звуков не было, но Леня /так звали пса/ не уходил. Это означало, что внизу есть живой человек. И вот пробили отверстие в бетонной плите. Последний кусочек бетона упал вниз и попал на лежащую внизу женщину, она застонала. Спасатели начали быстро и очень осторожно расширять отверстие, причем так, чтобы никакие куски бетона не падали вниз и не могли бы причинить вред человеку. То есть бетон держали руками, когда откалывали очередные куски. Когда образовалось отверстие, в которое смог пролезть самый маленький из наших спасателей, он смог эту женщину освободить из-под завала».

С. Салов отметил, что в российский отряд вошли около 100 человек, из них примерно 40 медиков подразделения медицины катастроф и 30 спасателей, остальные — радисты, разного рода службы обеспечения и технические сотрудники. Заместителем руководителя отряда российских спасателей стал Владимир Легошин — Герой РФ, именно его пес Леня нашел ту женщину под завалами.

По словам С. Салова, Юлия Шойгу , дочь тогдашнего министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу , работала психологом в отряде. «Трудно было работать всем, но особенно психологам. Они работали через переводчиков, а часто и без переводчиков… Юля и другие девочки-психологи устанавливали контакт и помогали людям даже без знания языка. Они вроде бы говорят по-русски, но так, что китайцы понимали. Ведь общение там идет на уровне чувств, взглядов, прикосновений, работали на уровне подсознания. Люди чувствовали, что их не оставляют одних, не оставляют один на один с их страшной бедой, и им становилось легче. Некоторых людей наши девчонки сами подбирали, видели, что им нужна помощь. Многим реально помогли», — сказал С. Салов.

Ему также запомнилась работа китайских спасателей. «Основные спасательные работы были проведены в первые дни после землетрясения. Это сделали китайские спасатели. Они работали очень хорошо. Мы с ними связывались раз в сутки и согласовывали наши действия… Мне приходилось бывать в разных странах, и могу сказать, что в Китае , там, где мы работали, был очень хороший уровень организации спасательных работ… Китайские военные работали с полной отдачей. Поначалу не хватало техники, все, что могли, они делали вручную… Координация у нас получилась очень хорошая. У спасателей есть такой принцип: каждая группа работает так, как обучена, как считает нужным. Если есть необходимость в помощи, они попросят. Если не просят, не надо им мешать. Китайцы в нашу работу не вмешивались, но если мы просили помощи, получали ее максимально быстро и в полном объеме. Иногда даже больше, чем рассчитывали».

"Меня поразило прощание. Пока мы работали, особенного общения с местным населением не было — работали врачи, спасатели, психологи. Мы иногда что-то просили, например, воды, нам тут же все предоставляли. Но никто не мешал и не вмешивался в работу. Было ощущение, что город опустел. Днем на улицах почти никого не было. Никакого мародерства, об этом вообще не было речи, хотя дома, развалины никем не охранялись. А вот когда мы уезжали, вдруг откуда-то появилось множество людей. Нас так тепло провожали! Это нас поразило. Я делаю вывод, что они очень внимательно наблюдали за нами, за нашей работой, за тем, что мы делали, но не мешали. А вот когда мы уезжали, они выразили свое отношение. Это меня поразило. Честно. Мы с ребятами сели, сказали: где мы только не были, но, пожалуй, нигде нас не провожали с таким глубоким уважением. Я тогда сказал: вот, мужики, смотрите — это дорогого стоит!"

Говоря о недавно созданном Министерстве по управлению чрезвычайными ситуациями КНР, С. Салов отметил, что китайцы очень внимательно изучают опыт других стран: «Думаю, при создании своего ведомства с задачами, во многом аналогичными российскому МЧС, китайцы пошли, видимо, по нашему пути. Ведь и мы, прежде чем создать МЧС, долго изучали опыт других стран». С. Салов подчеркнул, что чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия и аварии происходят везде. Люди, попавшие в сложную, критическую ситуацию, должны знать, к кому обращаться, кто их защитит и спасет. «То, что такое ведомство создано в Китае — это очень правильно. Должны быть люди, имеющие специальную подготовку и готовые прийти на помощь в любой ситуации. Таких людей надо готовить. Это огромная работа, в том числе работа по координации действий различных служб и ведомств. Эта работа может и должна проводиться на государственном уровне», — заключил он. —0—