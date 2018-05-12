СМИ: в Кривом Роге из-за обвала породы на шахте погиб горняк

КИЕВ, 12 мая. / ТАСС /. Горняк шахты «Гвардейская» погиб из-за обвала породы в забое по добыче железной руды в Кривом Роге (Днепропетровская область). Об этом в субботу сообщил местный телеканал «Первый городской».

По данным канала, обвал произошел на большой глубине. Сейчас спасатели пытаются поднять тело шахтера на поверхность. По информации полиции города, тело 38-летнего шахтера находится на глубине 325 метров.

Шахта входит в состав Криворожского железорудного комбината.

Ранее, 26 апреля, на этой шахте в результате несчастного случая погиб горняк, еще один был травмирован.