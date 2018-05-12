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СМИ: в Кривом Роге из-за обвала породы на шахте погиб горняк
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СМИ: в Кривом Роге из-за обвала породы на шахте погиб горняк 

ТАСС 2 часа назад
КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Горняк шахты «Гвардейская» погиб из-за обвала породы в забое по добыче железной руды в Кривом Роге (Днепропетровская область). Об этом в субботу сообщил местный телеканал «Первый городской».
По данным канала, обвал произошел на большой глубине. Сейчас спасатели пытаются поднять тело шахтера на поверхность. По информации полиции города, тело 38-летнего шахтера находится на глубине 325 метров.
Шахта входит в состав Криворожского железорудного комбината.
Ранее, 26 апреля, на этой шахте в результате несчастного случая погиб горняк, еще один был травмирован.
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