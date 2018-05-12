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Второй самолет МС-21-300 присоединился к программе летных испытаний — Минпромторг
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Второй самолет МС-21-300 присоединился к программе летных испытаний — Минпромторг 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Второй самолет МС-21-300 присоединился к программе летных испытаний, сообщили в министерстве промышленности и торговли РФ.
"12 мая 2018 года на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) состоялся первый полет второго опытного самолета МС-21-300. При постройке новой машины учтены результаты летных испытаний первого опытного самолета. Продолжительность полета составила 1 час 7 минут, он проходил на высоте до 3000 метров при скорости до 400 км/час" — говорится в сообщении.
Как сообщается, программа полета включала проверку самолета на устойчивость и управляемость при различной конфигурации крыла с уборкой и выпуском шасси, а также проверку работоспособности бортового оборудования.
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