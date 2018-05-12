Второй самолет МС-21-300 присоединился к программе летных испытаний — Минпромторг

МОСКВА , 12 мая /ПРАЙМ/. Второй самолет МС-21-300 присоединился к программе летных испытаний, сообщили в министерстве промышленности и торговли РФ.

"12 мая 2018 года на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО Корпорация «Иркут» (в составе ОАК ) состоялся первый полет второго опытного самолета МС-21-300. При постройке новой машины учтены результаты летных испытаний первого опытного самолета. Продолжительность полета составила 1 час 7 минут, он проходил на высоте до 3000 метров при скорости до 400 км/час" — говорится в сообщении.

Как сообщается, программа полета включала проверку самолета на устойчивость и управляемость при различной конфигурации крыла с уборкой и выпуском шасси, а также проверку работоспособности бортового оборудования.