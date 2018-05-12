День 12 мая в истории

Всемирный день справедливой торговли.

Отмечается ежегодно во вторую субботу мая, а весь месяц считается месяцем справедливой торговли.

В этот день традиционно проходят выставки, семинары, конференции, в которых принимают участие компании-производители из разных стран мира, пропагандирующие принципы справедливой торговли, которая должна соответствовать международным стандартам.

Международный день медицинской сестры.

Проводится с 1965 года под патронатом Международного Совета медсестёр. Эта организация объединяет более 130 национальных ассоциации медсестер, в которые входят свыше 13 миллионов человек по всему миру.

Международный день медицинской сестры отмечается в день рождения англичанки Флоренс Найтингейл, которая была одной из основательниц службы сестёр милосердия.

День экологического образования.

Учреждён в 1991 году для актуализации экологических знаний во всех науках и всех сферах человеческой деятельности.

В этот день проводятся экологические акции как просветительского, так и практического характера. Можно поучаствовать в мероприятиях по очистке берегов водоёмов, уборке парков, озеленении территорий.

8 лет назад (2010) был запущен национальный домен верхнего уровня для России

Он стал первым доменом в Интернете на кириллице. В отличие от введённого в 1994 году домена.ru, все имена второго уровня в домене.рф пишутся исключительно на кириллице.

Первые сайты (президент.рф, правительство.рф) в кириллической интернет-зоне заработали 13 мая.

91 год назад (1927) поднялся в воздух самолёт АИР-1.

Москва. Проектировать самолёт авиаконструктор начал в конце 1926 года. 12 мая 1927 года АИР-1 впервые поднялся в воздух (пилот — Юлиан Пионтковский). Уже в июле того же года этот летчик-испытатель совершил на нём рекордный беспосадочный перелёт Севастополь

303 года назад (1715) в Санкт-Петербурге был спущен на воду корабль «Ингерманланд».

Он был построен по проекту Петра I. Корабль был заложен в Санкт-Петербургском адмиралтействе в октябре 1712 года. Строительство судна вёл английский кораблестроитель Ричард Козенц.

Двухпалубный трехмачтовый линейный корабль «Ингерманланд» имел мощное по тем временам вооружение (64 орудия) и внушительные размеры (52 метра в длину и 14 метров в ширину).

После спуска на воду «Ингерманланд» вошёл в состав Балтийского флота и стал флагманским кораблем эскадры вице-адмирала Петра Михайлова (Петра I).

В 1721 году Петр I приказал хранить корабль «для памяти потомства», но спустя почти 15 лет из-за прогнившего корпуса заполнился водой и был разобран.

315 лет назад (1703) русскими войсками взята шведская крепость Ниеншанц.

Крепость Ниеншанц, расположенная при впадении реки Охты в Неву, была основана шведами в 1611 году для контроля над Ижорской землёй и водным путём по Неве.

В ходе Северной войны, для выхода русской армии к берегам Невы и Финскому заливу, Петру I необходимо было взять две крепости: Нотебург, стоявшую у истоков Невы, и Ниеншанц, защищающую её устье. Первая крепость была взята в октябре 1702 года.

В начале мая 1703 года русская армия под командованием генерал-фельдмаршала Бориса Шереметева начала осаду Ниеншанц. 11 мая, после отказа коменданта сдать крепость, начался артиллерийский обстрел, при котором был взорван пороховой погреб Ниеншанца, что лишило крепость возможности дальнейшего сопротивления. 12 мая она капитулировала. С её захватом путь для русских войск к Финскому заливу был открыт.

В мае 2003 года был открыт музей «700 лет — Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц» (ныне — музей «Ниеншанц»).

961 год назад (1057) была завершена работа над Остромировым евангелием.

Евангелие было переписано по заказу именитого новгородского посадника Остромира диаконом Григорием. Свой труд он начал в октябре 1056 года.

Книга написана на пергамене уставом (тип письма греческих литургических книг), с оформлением, выполненным красками с применением золота. Остромирово евангелие — древнейшая из дошедших до нас русских рукописных книг — хранится в Санкт-Петербурге в Российской национальной библиотеке

1022 года назад (996) в Киеве была освящена первая на Руси каменная церковь — Десятинная.

Храм был заложен в честь Успения Божией Матери. Он был построен древнерусскими и византийскими мастерами в 989-996 годы в период княжения Владимира Святославовича. Князь выделил на строительство церкви десятую часть своих доходов — десятину. Отсюда и возникло её название — Десятинная.

Церковь представляла собой крестово-купольный шестиярусный каменный храм. После пожара в начале XI века она была реконструирована, а с трёх сторон были добавлены галереи. Кроме главного алтаря, у храма имелись ещё два: святого Владимира и святого Николая. Церковь была украшена мозаиками, фресками, резными мраморными и шиферными плитами. Иконы, кресты и посуда были привезены из Херсона Таврического в 1007 году.

В Десятинной церкви находилась княжеская усыпальница. В ней были похоронены христианская супруга Владимира, византийская царевна Анна, и он сам, а также братья Владимира — Ярополк и Олег. Сюда были перенесены из Вышгорода останки княгини Ольги.

Во время княжеских междоусобиц церковь неоднократно была разграблена. В конце 1240 года войска хана Батыя, взяли Киев и уничтожили Десятинную церковь.

Главным законодательным органом страны является Совет представителей. Количество депутатов зависит от численности населения: избирается 1 депутат от 100 тысяч граждан страны.

За места в парламенте будут бороться около семи тысяч представителей разных политических партий, организаций, а также независимые кандидаты.

Лиссабоне ( Португалия ) состоится финал 63-го Международного песенного конкурса «Евровидение».

Первый конкурс «Евровидения» прошел в 1956 году в Лугано ( Швейцария ). Сейчас он — одно из самых популярных неспортивных мероприятий в мире, с аудиторией более 600 миллионов зрителей.

Россия принимает участие в «Евровидение» уже более 20 лет, начиная с 1994 года. В прошлом году по политическим мотивам наша страна не участвовала в конкурсе — Служба безопасности Украины запретила въезд в страну представительнице от России на конкурсе, певице Юлии Самойловой

В этом году песенном соревновании принимают участие 43 страны. Россию вновь представляла Юлия Самойлова. К сожалению, певица в финал конкурса не прошла.

10 лет назад (2008) в китайской провинции Сычуань произошло мощное землетрясение.

Его магнитуда составила 7,9 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в 90 километрах от административного центра провинции — города Чэнду. После основного толчка стихии последовали свыше десяти тысяч повторных подземных толчков.

В результате стихийного бедствия погибли около 70 тысяч человек, более 370 тысяч — получили ранения. Были полностью разрушены 5,36 миллионов зданий, свыше 21 миллиона — повреждены. Миллионы жителей Китая остались без крыши над головой.

Общий экономический ущерб от землетрясения был оценен в 86 миллиардов долларов США.

Сычуаньское землетрясение стало сильнейшим в Китае после Таншаньского землетрясения, унёсшего в 1976 году около 250 тысяч жизней.

14 лет назад (2004) в Англиканской церкви введена должность веб-священника.

В его обязанности входит опека нового прихода, который существует исключительно в Сети. Опекать интернет-церковь было поручено действующему женщине-священнику Элисон Лесли.