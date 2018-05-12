Ещё
Самолеты ВКС и ВМФ выполнили полеты над нейтральными водами в Арктике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолеты ВКС и ВМФ выполнили полеты над нейтральными водами в Арктике 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ракетоносцы Ту-95МС ВКС России и противолодочные самолеты Ту-142 ВМФ России выполнили плановые полеты над акваториями Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил и дальние противолодочные самолеты Ту-142 Военно-морского флота выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи истребителей МиГ-31 и Су-35 ВКС России сопровождали самолеты дальней и морской авиации во время полета. Кроме того, экипажи Ту-95МС и Ту-142 отработали дозаправку топливом в воздухе.
В Минобороны отметили, что летчики дальней и морской авиации регулярно выполняет полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.
РИА Новости: последние новости
Первая в году группа японцев отправилась на Шикотан по безвизовому обмену На Аляске по ошибке сработало предупреждение о цунами Более 1200 возгораний сухой травы зафиксировали в Подмосковье в 2018 году
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В штаб-квартире ООН угрожали дипломату РФ610
У Ирины Шейк выпали бока из платья6
Умер Юрий Киндрат7
В НАТО заявили о возрождении российской армии8
Украине разрешили отбирать имущество РФ по всему миру24
Видео
04:52
Модные попрошайки избили журналиста в Петербурге
Происшествия
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение