Самолеты ВКС и ВМФ выполнили полеты над нейтральными водами в Арктике

"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил и дальние противолодочные самолеты Ту-142 Военно-морского флота выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи истребителей МиГ-31 и Су-35 ВКС России сопровождали самолеты дальней и морской авиации во время полета. Кроме того, экипажи Ту-95МС и Ту-142 отработали дозаправку топливом в воздухе.

В Минобороны отметили, что летчики дальней и морской авиации регулярно выполняет полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.