Ростуризм выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в результате терактов в Индонезии

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства. «Мы находимся на связи с ситуационно-кризисным центром МИД и выясняем, есть ли россияне среди пострадавших в Сурабае и Сидоарджо», — сказал собеседник агентства. Ранее СМИ сообщали о серии терактов 13 и 14 мая в Индонезии . В воскресенье в городе Сурабая произошли взрывы в трех церквях — по различным данным, погибли от 11 до 17 человек и еще около 40 людей получили ранения. В понедельник террористы также напали на полицейский участок в Сурабае, взрыв унес жизни семи человек. Еще одно взрывное устройство сдетанировало в понедельник около полицейского участка в городе Сидоарджо — о пострадавших пока ничего неизвестно. Инциденты связывают с исламистскими группировками.