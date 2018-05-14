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Ростуризм выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в результате терактов в Индонезии
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Ростуризм выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в результате терактов в Индонезии 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Мы находимся на связи с ситуационно-кризисным центром МИД и выясняем, есть ли россияне среди пострадавших в Сурабае и Сидоарджо», — сказал собеседник агентства.
Ранее СМИ сообщали о серии терактов 13 и 14 мая в Индонезии. В воскресенье в городе Сурабая произошли взрывы в трех церквях — по различным данным, погибли от 11 до 17 человек и еще около 40 людей получили ранения. В понедельник террористы также напали на полицейский участок в Сурабае, взрыв унес жизни семи человек. Еще одно взрывное устройство сдетанировало в понедельник около полицейского участка в городе Сидоарджо — о пострадавших пока ничего неизвестно. Инциденты связывают с исламистскими группировками.
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