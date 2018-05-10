В МГУ призвали не бояться усиления ураганов в мире

Американские ученые выразили опасение в связи с аномальным увеличением силы ураганов, которые возникают в Атлантическом океане. Эксперты отмечают, что штормы обрели способность всего за сутки набирать скорость ветра до 36 километров в час. Причиной усиления мощности может быть глобальное потепление. Свои опасения озвучили специалисты, изучающие атмосферные явления на территории США , сообщает издание EurekAlert!

В эфире НСН завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов заявил, что Россию эти ураганы не затронут, и дал свой прогноз на ближайшее время.

Синоптики предрекли москвичам ураган и снег на выходных «Россию они не затронут, поскольку атлантические ураганы не доходят до Европы они затухают в Атлантическом океане. Только в прошлом году один ураган действительно приблизился к Португалии , потом продвинулся к Великобритании и там уже превратился в обычный нетропический шторм. Считать, что следующий год будет богаче на опасные ураганы, оснований нет. Связь с глобальным потеплением и этими колебаниями — это вещи в каком-то смысле тривиальные. Они ожидались и ничего другого, и быть не может. Изменение климата действительно происходит, но происходит нерегулярно. Это не поезд, который идет по расписанию. Поэтому, ожидать, что следующий год будет обязательно опаснее предыдущего, а следующий еще более опасен — такой вывод неправильный», — считает эксперт.

По его словам, на прогнозы экспертов из США могли повлиять несколько мощных ураганов пятой категории, которые обрушились в прошлом году на американское побережье.