Ещё
В МГУ призвали не бояться усиления ураганов в мире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МГУ призвали не бояться усиления ураганов в мире 

Национальная Служба Новостей 23 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Американские ученые выразили опасение в связи с аномальным увеличением силы ураганов, которые возникают в Атлантическом океане. Эксперты отмечают, что штормы обрели способность всего за сутки набирать скорость ветра до 36 километров в час. Причиной усиления мощности может быть глобальное потепление. Свои опасения озвучили специалисты, изучающие атмосферные явления на территории США, сообщает издание EurekAlert!
В эфире НСН завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов заявил, что Россию эти ураганы не затронут, и дал свой прогноз на ближайшее время.
Синоптики предрекли москвичам ураган и снег на выходных «Россию они не затронут, поскольку атлантические ураганы не доходят до Европы они затухают в Атлантическом океане. Только в прошлом году один ураган действительно приблизился к Португалии, потом продвинулся к Великобритании и там уже превратился в обычный нетропический шторм. Считать, что следующий год будет богаче на опасные ураганы, оснований нет. Связь с глобальным потеплением и этими колебаниями — это вещи в каком-то смысле тривиальные. Они ожидались и ничего другого, и быть не может. Изменение климата действительно происходит, но происходит нерегулярно. Это не поезд, который идет по расписанию. Поэтому, ожидать, что следующий год будет обязательно опаснее предыдущего, а следующий еще более опасен — такой вывод неправильный», — считает эксперт.
По его словам, на прогнозы экспертов из США могли повлиять несколько мощных ураганов пятой категории, которые обрушились в прошлом году на американское побережье.
Напомним, тропический ураган «Харви» вызвал катастрофические наводнения в Техасе в прошлого и стал сильнейшим после урагана «Катрина» в 2005 году. Жертвами стихийного бедствия стали 83 человека, а общий ущерб составил 70 миллиардов долларов, пишут argumenti.ru.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Минобороны РФ назвало причины крушения Ка-52 в Сирии «Кинжалы» и Су-57 пролетели над Красной площадью Енот сорвал рейс в Торонто
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80363
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО107
Медведев предложил Дворковичу новую должность133
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1238
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом71
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение