Лава сжигает Ford Mustang прямо на ваших глазах

Мы уже писали о том, как лава из вулкана Килауэа течет по улицам большого острова Гавайского архипелага. Извержение длится уже несколько дней, она сожгла 26 домов, затронула так или иначе жизнь около 2000 жителей острова и расплавила как минимум один Ford Mustang.

Конечно, лава течет очень медленно. Ее скорость сейчас — около 1,6 км/ч, но на острове зафиксировано уже 10 трещин, из которых бьют фонтаны лавы, иногда достигающие семидесятиметровой высоты. Хотя лава двигалась к машине крайне неспешно, никто не рискнул убрать ее с траектории раскаленного потока, и Ford был обречен.