Ещё
Гавайи объявлены зоной бедствия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп выделил федеральную помощь штату Гавайи в связи с извержением вулкана 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © AP Photo / Hawaii Electric Light
Президент США Дональд Трамп выполнил просьбу губернатора Гавайев и объявил островной штат в Тихом океане зоной бедствия в связи с извержением вулкана Килауэа, сообщил Белый дом.
"Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что в штате Гавайи имеет место крупное стихийное бедствие, на основании чего распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям на уровне штата и на местном уровне. Это распоряжение относится к извержению вулкана Килауэа и к землетрясениям, которые происходят с 3 мая и до настоящего момента", — говорится в сообщении Белого дома.
Федеральная помощь может существенно усилить финансовые возможности местных властей по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Ранее сообщалось, что власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа. СМИ сообщали, что распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек. Позднее стало известно, что потоки лавы уничтожили по меньшей мере 30 домов.
Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается в традиционных верованиях местом обитания Пеле — гавайской богини вулканов.
РИА Новости: последние новости
Первая в году группа японцев отправилась на Шикотан по безвизовому обмену На Аляске по ошибке сработало предупреждение о цунами Более 1200 возгораний сухой травы зафиксировали в Подмосковье в 2018 году
Комментарии2  Ещё 58 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия подсчитала затраты на Самойлову137
«Россия понимает только силу»252
Украине разрешили отбирать имущество РФ по всему миру63
Умер Юрий Киндрат14
У Ирины Шейк выпали бока из платья25
Видео
В Калифорнии начал светиться океан
Наука и техника Наука
Сирийская ракета распугала свадьбу в Израиле
В мире Оружие
04:52
Модные попрошайки избили журналиста в Петербурге
Происшествия
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение