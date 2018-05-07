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Токио уверен, что Японии и РФ удастся заключить мирный договор
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Токио уверен, что Японии и РФ удастся заключить мирный договор 

ТАСС 1 час назад
ТОКИО, 7 мая. /ТАСС/. Правительство Японии уверено, что Москве и Токио удастся заключить мирный договор и решить территориальный спор вокруг островов южной части Курильской гряды. Такое мнение на регулярной пресс-конференции в японской столице выразил в понедельник генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, комментируя инаугурацию президента РФ Владимира Путина.
"Япония и Россия, ведя устремленное в будущее сотрудничество, смогут решить территориальный вопрос и заключить мирный договор", — отметил он. Суга подчеркнул, что Япония продолжит «плотные и активные переговоры, направленные на решение проблемы принадлежности северных территорий (так в Японии называют острова южной части Курильской гряды) и заключение мирного договора».
Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является проблема принадлежности южной части Курильской гряды: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность ряда островов. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
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