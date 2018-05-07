ФАС ожидает заявки о покупке 25% аэропорта Внуково после формирования нового кабмина

"Я, когда уходил в отпуск на три дня, не было еще. Я думаю, что сейчас не самое лучшее время для подачи ходатайств. Все ждут нового правительства, через пять-шесть дней какой-то поток может пойти. Но пока я не слышал о такой заявке", — сказал Артемьев.

Ранее в ФАС сообщали, что сделка по покупке Qatar Airways 25% аэропорта Внуково потребует подачи ходатайства, а затем — вынесения ходатайства на заседание правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Внуково — третий аэропорт московского авиаузла по объему пассажиропотока. В 2017 году аэропорт увеличил перевозки на 30% — до 18,14 млн пассажиров. Для сравнения — аэропорт Домодедово (второе место) перевез в прошедшем году 30,7 млн человек. Чистый убыток Внуково в 2017 году составил 107 млн рублей.

В марте Qatar Airways подписала с владельцами порта меморандум о покупке доли. Цена сделки не раскрывается.

Если сделка состоится, это будет первый московский аэропорт с катарским участием.