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ФАС ожидает заявки о покупке 25% аэропорта Внуково после формирования нового кабмина
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ФАС ожидает заявки о покупке 25% аэропорта Внуково после формирования нового кабмина 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает поступления ходатайства о покупки 25% аэропорта Внуково катарской авиакомпанией Qatar Airways после формирования нового правительства. Об этом ТАСС сообщил руководитель ведомства Игорь Артемьев.
"Я, когда уходил в отпуск на три дня, не было еще. Я думаю, что сейчас не самое лучшее время для подачи ходатайств. Все ждут нового правительства, через пять-шесть дней какой-то поток может пойти. Но пока я не слышал о такой заявке", — сказал Артемьев.
Ранее в ФАС сообщали, что сделка по покупке Qatar Airways 25% аэропорта Внуково потребует подачи ходатайства, а затем — вынесения ходатайства на заседание правительственной комиссии по иностранным инвестициям.
АО «Международный аэропорт Внуково на 25% принадлежит Росимуществу, еще 34,15% — у компании „Внуково Альянс“ (она принадлежит председателю совета директоров аэропорта Виталию Ванцеву и семье Андрея Скоча).
Внуково — третий аэропорт московского авиаузла по объему пассажиропотока. В 2017 году аэропорт увеличил перевозки на 30% — до 18,14 млн пассажиров. Для сравнения — аэропорт Домодедово (второе место) перевез в прошедшем году 30,7 млн человек. Чистый убыток Внуково в 2017 году составил 107 млн рублей.
В марте Qatar Airways подписала с владельцами порта меморандум о покупке доли. Цена сделки не раскрывается.
Если сделка состоится, это будет первый московский аэропорт с катарским участием.
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