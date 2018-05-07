Ещё
«Почта России» планирует приобрести склад около «Внуково» за 3 млрд руб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Почта России» планирует приобрести склад около «Внуково» за 3 млрд руб 

РИА Недвижимость 26 минут назад
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости/Прайм. "Почта России" проводит тендер на приобретение административно-складского комплекса для размещения сортировочного центра вблизи функционирующего логистического центра "Внуково", следует из закупочных документов.
Логистический центр Внуково «Почты России» находится рядом с деревней Шарапово Марушкинского поселения.
Административно-складское здание (не менее четырех корпусов), которое требуется «Почте России», должно включать в себя зону сортировки, комплектации и временного хранения площадью не менее 28 тысяч квадратных метров, склады площадью не менее 8 тысяч квадратных метров, а также санитарно-бытовые и технологические помещения.
Указывается, что земля, на которой располагаются указанные объекты, должна находиться не далее 15 километров от аэропорта «Внуково» и не далее 5 километров от автомагистралей федерального значения.
Максимальная цена контракта 3,16 миллиарда рублей. Согласно материалам, «Почта России» рассчитывает осенью ввести в эксплуатацию приобретенные здания. Итоги тендера планируется подвести в начале июня.
РИА Недвижимость: последние новости
Губернатор Подмосковья поручил проверить безопасность ТЦ и кинотеатров В Москве отреставрировали дом скульптора Мухиной Станцию метро "Нижняя Масловка" в Москве откроют в декабре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой850
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой12
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика
На Украине рассказали о планах на Крымский мост598
Видео
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:27
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Новости Москвы Политика
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
00:48
«Терминаторы» показали в действии
Армия Оружие
04:55
Хабенский устроил перепалку с журналисткой
Шоу-бизнес
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение