«Почта России» планирует приобрести склад около «Внуково» за 3 млрд руб

Логистический центр Внуково «Почты России» находится рядом с деревней Шарапово Марушкинского поселения.

Административно-складское здание (не менее четырех корпусов), которое требуется «Почте России», должно включать в себя зону сортировки, комплектации и временного хранения площадью не менее 28 тысяч квадратных метров, склады площадью не менее 8 тысяч квадратных метров, а также санитарно-бытовые и технологические помещения.

Указывается, что земля, на которой располагаются указанные объекты, должна находиться не далее 15 километров от аэропорта «Внуково» и не далее 5 километров от автомагистралей федерального значения.

Максимальная цена контракта 3,16 миллиарда рублей. Согласно материалам, «Почта России» рассчитывает осенью ввести в эксплуатацию приобретенные здания. Итоги тендера планируется подвести в начале июня.