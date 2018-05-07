«Почта России» планирует приобрести склад около «Внуково» за 3 млрд руб 

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости/Прайм. "Почта России" проводит тендер на приобретение административно-складского комплекса для размещения сортировочного центра вблизи функционирующего логистического центра "Внуково", следует из закупочных документов.
Логистический центр Внуково «Почты России» находится рядом с деревней Шарапово Марушкинского поселения.
Административно-складское здание (не менее четырех корпусов), которое требуется «Почте России», должно включать в себя зону сортировки, комплектации и временного хранения площадью не менее 28 тысяч квадратных метров, склады площадью не менее 8 тысяч квадратных метров, а также санитарно-бытовые и технологические помещения.
Указывается, что земля, на которой располагаются указанные объекты, должна находиться не далее 15 километров от аэропорта «Внуково» и не далее 5 километров от автомагистралей федерального значения.
Максимальная цена контракта 3,16 миллиарда рублей. Согласно материалам, «Почта России» рассчитывает осенью ввести в эксплуатацию приобретенные здания. Итоги тендера планируется подвести в начале июня.