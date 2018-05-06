Пиротехники провели подрывные работы на ледовом заторе на Енисее 

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Пиротехники подорвали на ледовом заторе на Енисее в Красноярском крае более 2 тонн взрывчатых веществ, подъема уровня воды нет, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.
"Проведены подрывные работы на заторе на Енисее — израсходованы 2 тонны взрывчатых веществ. Подъем уровня воды не наблюдается, прогнозируется его понижение", — сказали в ведомстве.
В настоящее время из населенного пункта Ворогово, где вода подтопила 248 жилых домов, эвакуированы 225 человек, из них 100 детей и шесть маломобильных граждан. Все они находятся в пункте временного размещения в населенном пункте Бор. Также на возвышенность вывели более 200 голов скота.
"К месту из Красноярска вылетел вертолет Ми-8 МЧС РФ с 12 спасателями и тремя плавсредствами на борту", — добавили в пресс-службе.