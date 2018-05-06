Пиротехники провели подрывные работы на ледовом заторе на Енисее

"Проведены подрывные работы на заторе на Енисее — израсходованы 2 тонны взрывчатых веществ. Подъем уровня воды не наблюдается, прогнозируется его понижение", — сказали в ведомстве.

В настоящее время из населенного пункта Ворогово, где вода подтопила 248 жилых домов, эвакуированы 225 человек, из них 100 детей и шесть маломобильных граждан. Все они находятся в пункте временного размещения в населенном пункте Бор. Также на возвышенность вывели более 200 голов скота.