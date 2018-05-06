Ещё
Пиротехники провели подрывные работы на ледовом заторе на Енисее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пиротехники провели подрывные работы на ледовом заторе на Енисее 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Пиротехники подорвали на ледовом заторе на Енисее в Красноярском крае более 2 тонн взрывчатых веществ, подъема уровня воды нет, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.
"Проведены подрывные работы на заторе на Енисее — израсходованы 2 тонны взрывчатых веществ. Подъем уровня воды не наблюдается, прогнозируется его понижение", — сказали в ведомстве.
В настоящее время из населенного пункта Ворогово, где вода подтопила 248 жилых домов, эвакуированы 225 человек, из них 100 детей и шесть маломобильных граждан. Все они находятся в пункте временного размещения в населенном пункте Бор. Также на возвышенность вывели более 200 голов скота.
"К месту из Красноярска вылетел вертолет Ми-8 МЧС РФ с 12 спасателями и тремя плавсредствами на борту", — добавили в пресс-службе.
ТАСС: последние новости
Рейс Анталья-Петербург совершил посадку в Сочи из-за плохого самочувствия пассажира Десять человек погибли в результате взрыва в мечети на востоке Афганистана СМИ: в секторе Газа произошел взрыв, пять человек погибли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Владимир Сапунов31
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1653
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию346
Украине запретили использовать «Джавелины»263
Американский беспилотник «нацелился» на Донбасс238
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
03:44
Путин отменил наказание министру транспорта
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
04:43
Хабенский устроил перепалку с журналисткой за вопрос о зрителях «Собибора»
Другое
01:41
Глава МИД Турции заговорил по-русски
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение