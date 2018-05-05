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Пожар в ТЦ Ноябрьска «Семья» локализован
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Пожар в ТЦ Ноябрьска «Семья» локализован 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Пожар в торговом центре в Ноябрьске в ЯНАО локализован, угрозы для рядом стоящих зданий нет говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.
"На данный момент пожар локализован, пострадавших и погибших нет. На месте пожара работают 51 человек личного состава и 17 единиц техники. Угрозы рядом стоящим зданиям нет", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в торговом центре в Ноябрьске (ЯНАО) произошел пожар, его площадь оценивается по меньшей мере в 2,2 тысячи квадратных метров.
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