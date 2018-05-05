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Число жертв обрушения шахты в ЮАР возросло до семи человек
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Число жертв обрушения шахты в ЮАР возросло до семи человек 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Число погибших при обрушении шахты на севере ЮАР достигло семи человек, сообщает портал News24.
Ранее сообщалось о четырех жертвах и шести пострадавших. Шахта компании Sibanye-Stillwater обвалилась из-за землетрясения магнитудой 2,2, которое произошло в четверг.
"К сожалению, трое работников, которые были извлечены на поверхность последними, скончались от полученных травм, общее число жертв землетрясения составило семь человек", — заявил представитель компании-владельца шахты Джеймс Уэллстед.
Еще шесть пострадавших шахтеров остаются в больнице, их состояние оценивается как стабильное.
Власти начали расследование инцидента.
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