Число жертв обрушения шахты в ЮАР возросло до семи человек 

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Число погибших при обрушении шахты на севере ЮАР достигло семи человек, сообщает портал News24.
Ранее сообщалось о четырех жертвах и шести пострадавших. Шахта компании Sibanye-Stillwater обвалилась из-за землетрясения магнитудой 2,2, которое произошло в четверг.
"К сожалению, трое работников, которые были извлечены на поверхность последними, скончались от полученных травм, общее число жертв землетрясения составило семь человек", — заявил представитель компании-владельца шахты Джеймс Уэллстед.
Еще шесть пострадавших шахтеров остаются в больнице, их состояние оценивается как стабильное.
Власти начали расследование инцидента.