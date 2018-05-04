Московский ураган, кажется, добрался до Казани

Сильный ветер, похожий на ураган, пришел в Казань . Это отголоски урагана, прошедшего в Москве 21 апреля. Он унес жизни 14 человек, 200 человек пострадали. По мнению представителя кафедры метеорологии КФУ Юрия Переведенцева, угрозы для казанцев нет.

Переведенцев успокоил: в ближайшее время в Казани ураганов не будет. Хотя со стопроцентной вероятностью их исключить нельзя. Это связано с тенденцией глобального потепления.

Это лето, по предварительным прогнозам, будет теплым и влажным. Согласно предварительному прогнозу погоды от Гидрометцентра Татарстана , средняя температура в мае составит +13 °C, в июне +16,9 °C, в июле +19,1 °C, а в августе +16,8 °C.

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