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В Кении более 110 человек погибли из-за сильных наводнений
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В Кении более 110 человек погибли из-за сильных наводнений 

РИА Новости 37 минут назад
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. По меньшей мере 112 человек погибли в Кении из-за наводнений, вызванных сильными ливнями, сообщает радиостанция Capital FM Kenya со ссылкой на местное общество Красного Креста.
"Мы можем сообщить, что на территории страны погибли 112 человек", — заявил в ходе пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь общества Аббас Гуллет (Abbas Gullet). Он добавил, что наводнения также уничтожили более 8 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.
По данным Гулетта, действия стихии затронули в общей сложности более 260 тысяч человек.
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