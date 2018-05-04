Пробка на 18 км образовалась на трассе М-10 в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 мая. / ТАСС /. Пробка на 18 км образовалась на участке трассы М-10 в Новгородской области у деревни Трегубово, где продолжается ремонт моста. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Росавтодора.

Ранее сообщалось, что на участке ремонта трассы временно организовано реверсивное движение. Ограничение движения будет действовать до 18:00 пятницы, отмечали в пресс-службе Росавтодора. В разные часы пробка достигала от 14 до 20 км.

"Пробка около 18 км образовалась на участке трассы М-10 «Россия» в районе деревни Трегубово в Новгородской области. На данный момент там продолжается ремонт моста через реку Полисть, движение затруднено в сторону Москвы . В зависимости от загруженности направления (в сторону Москвы или Санкт-Петербурга ) будет периодически вводиться реверсивное движение", — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, проезд по двум полосам по мере необходимости будут открывать с той стороны, где затор больше. Такие меры приняты для разгрузки напряженного участка — после ликвидации затора движение будет снова открыто по двум полосам (по одной — в каждом направлении).

Работы на объекте выполняются в два этапа. Первый будет завершен 8 июня — в этот день движение по мосту откроют по всем четырем полосам, но с ограничением скорости до 60 км. Второй этап (левая часть сооружения) стартует с 21 июля до конца ноября — в этот период пропускная способность сооружения будет снова ограничена до двух полос движения с ограничением скоростного режима до 50 км/ч.