В Мехико штрафы с водителей решили направить на восстановление города после землетрясений

"Эти 175 млн песо (порядка $9,1 млн — прим. ТАСС) будут направлены в Институт жилища для тех людей, кто пострадал или понес материальный ущерб после землетрясения 19 сентября прошлого года", — сказал Амьева. Средства будут задействованы для восстановления жилья на 49 участках в разных районах столицы.

Землетрясение 19 сентября 2017 года магнитудой 7,1 унесло жизни не менее 369 человек, из них 228 погибли в Мехико. Подземные толчки повредили более 180 тыс. домов и квартир в южных и центральных штатах, в том числе сотни зданий в столице. По данным властей, ликвидация последствий удара стихии обойдется более чем в $2,5 млрд