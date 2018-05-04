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В Мехико штрафы с водителей решили направить на восстановление города после землетрясений
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В Мехико штрафы с водителей решили направить на восстановление города после землетрясений 

ТАСС 1 час назад
МЕХИКО, 4 мая. /ТАСС/. Власти столицы Мексики решили направить штрафы с водителей, наложенные при помощи автоматических фотокамер, на восстановление города после землетрясения в сентябре 2017 года. Об этом, как сообщил в четверг сайт телеканала Globovision, заявил глава правительства мегаполиса Хосе Рамон Амьева.
"Эти 175 млн песо (порядка $9,1 млн — прим. ТАСС) будут направлены в Институт жилища для тех людей, кто пострадал или понес материальный ущерб после землетрясения 19 сентября прошлого года", — сказал Амьева. Средства будут задействованы для восстановления жилья на 49 участках в разных районах столицы.
Землетрясение 19 сентября 2017 года магнитудой 7,1 унесло жизни не менее 369 человек, из них 228 погибли в Мехико. Подземные толчки повредили более 180 тыс. домов и квартир в южных и центральных штатах, в том числе сотни зданий в столице. По данным властей, ликвидация последствий удара стихии обойдется более чем в $2,5 млрд
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