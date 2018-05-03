Конец Света на Курилах: самое страшное цунами в истории СССР

Курильское цунами 1952 года считается одним из крупнейших подобных проявлений природной стихии в двадцатом столетии. В ночь с 4 на 5 ноября в Тихий океан смыло целый город Северо-Курильск , где проживало около 6 тысяч человек и несколько поселков. Системы оповещения населения о стихии в СССР на тот момент не было, и степень готовности людей к данному ЧП свелась к нулю.

Как это происходило

В ночь с 4 на 5 ноября жителей Северо-Курильска разбудило 7-бальное землетрясение. Через несколько минут подземные толчки прекратились. После землетрясения никто не ожидал, что за ним последует цунами. За первой, «всего» восьмиметровой, волной пошли вторая (до 15 метров) и третья. Спускавшиеся в низину за своим имуществом люди оказались обречены. В справке начальника областного Сахалинского управления милиции подполковника Смирнова (начало декабря 1952 года) говорится о том, как спасали людей, пострадавших от цунами. Кто успел, в одном белье бежал к сопкам, чтобы уберечься от океанских волн. Вторая, более мощная, волна цунами сносила и кружила в водовороте многотонные тракторы, грузовики и станки. Сносило в ледяную (4 — 6 градусов) океанскую воду и тысячи людей. Потом выбрасываемые на сушу трупы хоронили всю зиму. В справке Смирнова указывается на 1790 погибших среди мирного населения (около 1200 человек — жители Северо-Курильска). Почти все трупы, за исключением нескольких, смыло в море. Начальник Камчатской вулканологической станции АН СССР Борис Пийп писал в своем дневнике в декабре 1952 года: «… на Северо-Курильск примерно через 40 минут после первого сотрясения надвинулись две сейсмические морские волны. Первая только залила первые самые низко расположенные дома, вторая была, как потом выяснилось, 10 м, которая и причинила главные бедствия. Радиостанция непрерывно передавала SOS, но как-то бестолково, так, что Петропавловск ничего не мог понять…». Как утверждает доктор физико-математических наук Виктор Кайстренко, изучавший историю трагедии, от города почти ничего не осталось, уцелели только окраины Северо-Курильска, расположенные на больших высотах. От города сохранились лишь два бетонных сооружения — ворота стадиона и бетонный памятник Герою Советского Союза летчику Талалихину. Северо-Курильск представлял собой пустыню, припорошенную первым снегом.

А были еще и острова

Будущий писатель-фантаст Аркадий Стругацкий , тогда военный переводчик, писал своему брату Борису о командировке на остров Шумшу (северная группа Курильских островов) — остров тогда также перемололо цунами. Оставшихся в живых жителей островов Парамушир и Шумшу (там проживали 10,5 человек, помимо военнослужащих воинских частей) эвакуировали к началу 1953 года. Краеведы считают, что жертвами цунами 1952 года стали не менее 8 тысяч человек, включая почти 2 тысячи детей.

Оживились мародеры

Сколько при цунами погибло военнослужащих, не известно до сих пор — военно-морской архив был рассекречен, а на армейских документах по сию пору лежит гриф «Секретно». Цунами унес жизни сотен солдат и офицеров, последствия стихии, по отчетам милиции, спровоцировали случаи мародерства. В одном из разрушенных океанскими волнами учреждений мародеры взломали сейф и украли 270 тысяч рублей.

Каковы причины?