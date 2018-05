Минобороны назвало возможную причину крушения Су-30 в Сирии

Крушение произошло во время набора высоты после взлета с российской авиабазы Хмеймим около 09:45 по московскому времени. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было, подчеркивают в министерстве. О личностях пилотов Минобороны не сообщает.

fall of a #Russian plane in the sea off the port city of #Jabla in #Syria pic.twitter.com/M9b2loCTMA

— MOHAMMED GHORAB (@MGhorab3) 3 мая 2018 г.

Попадание птицы в двигатель, учитывая сезон и близость взлетной полосы к морю, вполне вероятно, говорит военный журналист в Сирии Роман Сапоньков

— Полоса идет с севера на юг под небольшим углом вдоль черты, но в силу особенностей либо розы ветров разворот происходит над морем во время взлета, и сразу под резким углом он уходит под 90 градусов к полосе и в сторону моря.

— Никаких специальных устройств для отпугивания птиц не установлено?

— Нет, к сожалению, до сих пор не получается создать такие устройства, чтобы отпугивать, скажем так, в промышленных масштабах. Над полосами могут работать какие-то отпугивалки, пугала, в некоторых странах даже экспериментируют с охотничьими птицами, которые охотятся на стаи птиц, но надо понимать, что над морем это невозможно сделать, тем более сейчас сезон весны — происходит активизация всей флоры и фауны. Поэтому, естественно, невозможно такое сделать.

Су-30СМ — двухместный многоцелевой сверхманевренный истребитель. Он предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника, уничтожения воздушных, наземных и морских целей как в ночное время суток, так и в сложных метеоусловиях. Самолет оснащен вооружением классов «воздух-воздух» и «воздух-земля».