Минобороны назвало возможную причину крушения Су-30 в Сирии 

В Сирии разбился истребитель Су-30. Оба пилота, до последних минут боровшиеся за самолет, погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Самолет рухнул в Средиземное море.
Крушение произошло во время набора высоты после взлета с российской авиабазы Хмеймим около 09:45 по московскому времени. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было, подчеркивают в министерстве. О личностях пилотов Минобороны не сообщает.
fall of a #Russian plane in the sea off the port city of #Jabla in #Syria pic.twitter.com/M9b2loCTMA
— MOHAMMED GHORAB (@MGhorab3) 3 мая 2018 г.
Попадание птицы в двигатель, учитывая сезон и близость взлетной полосы к морю, вполне вероятно, говорит военный журналист в Сирии Роман Сапоньков:
— Полоса идет с севера на юг под небольшим углом вдоль черты, но в силу особенностей либо розы ветров разворот происходит над морем во время взлета, и сразу под резким углом он уходит под 90 градусов к полосе и в сторону моря.
— Никаких специальных устройств для отпугивания птиц не установлено?
— Нет, к сожалению, до сих пор не получается создать такие устройства, чтобы отпугивать, скажем так, в промышленных масштабах. Над полосами могут работать какие-то отпугивалки, пугала, в некоторых странах даже экспериментируют с охотничьими птицами, которые охотятся на стаи птиц, но надо понимать, что над морем это невозможно сделать, тем более сейчас сезон весны — происходит активизация всей флоры и фауны. Поэтому, естественно, невозможно такое сделать.
Су-30СМ — двухместный многоцелевой сверхманевренный истребитель. Он предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника, уничтожения воздушных, наземных и морских целей как в ночное время суток, так и в сложных метеоусловиях. Самолет оснащен вооружением классов «воздух-воздух» и «воздух-земля».
Эта катастрофа стала первой потерей истребителя семейства Су-30 в истории российской военной авиации. Стоимость одного Су-30СМ превышает миллиард рублей — по такой цене четыре год назад истребитель этой комплектации был продан Казахстану.