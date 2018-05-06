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МЧС разослало москвичам СМС с предупреждением о приближающейся грозе
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МЧС разослало москвичам СМС с предупреждением о приближающейся грозе 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: РИАМО
ГУ МЧС России по столице через СМС предупредило жителей города о грозе, дожде и сильных порывах ветра до 18 метров в секунду в воскресенье, передает РИАМО.
"Центральным УГМС" 6 мая в Москве прогнозируется дождь, гроза с порывами ветра до 18 метров в секунду. Обходите шаткие конструкции, паркуйтесь вдали от деревьев. Будьте осторожны!" — говорится в сообщении.
Ранее в городе из-за непогоды объявили экстренное предупреждение.
В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности на воскресенье из-за грозы и сильных порывов ветра до 18 метров в секунду.
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Комментарии  Ещё 20 источников 
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