МЧС разослало москвичам СМС с предупреждением о приближающейся грозе 

ГУ МЧС России по столице через СМС предупредило жителей города о грозе, дожде и сильных порывах ветра до 18 метров в секунду в воскресенье, передает РИАМО.
"Центральным УГМС" 6 мая в Москве прогнозируется дождь, гроза с порывами ветра до 18 метров в секунду. Обходите шаткие конструкции, паркуйтесь вдали от деревьев. Будьте осторожны!" — говорится в сообщении.
Ранее в городе из-за непогоды объявили экстренное предупреждение.
В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности на воскресенье из-за грозы и сильных порывов ветра до 18 метров в секунду.