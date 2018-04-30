Самолет из Москвы в Армению совершил вынужденную посадку

"Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды составлен административный протокол в отношении пассажира авиарейса Москва — Гюмри, курившего на борту воздушного судна", — сказала Волк.

Она также сообщила, что авиалайнер вынужденно совершил посадку в аэропорту Минеральные Воды. По ее словам, командир экипажа обратился с просьбой об оказании помощи к сотрудникам транспортной полиции из-за того, что один из пассажиров, мужчина 1974 года рождения, закурил на борту самолета во время полета.