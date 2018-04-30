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При взрыве в Кабуле погиб фотограф Франс Пресс
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При взрыве в Кабуле погиб фотограф Франс Пресс 

РИА Новости 25 минут назад
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Фотограф французского информационного агентства Франс Пресс Ша Мараи (Shah Marai) погиб в результате взрыва в афганской столице, где в понедельник сработали два взрывных устройства.
Два взрыва произошли в Кабуле в понедельник утром. По информации СМИ, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле. По данным агентства Пажвак, жертвами взрывов стали семь человек, еще 20 получили ранения.
Как отмечает агентство, среди погибших и пострадавших в результате второго взрыва также есть журналисты телеканалов TOLOnews, 1TV и Al Jazeera и представители других СМИ.
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